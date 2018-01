Domínguez se va tres temporadas al Valladolid

Antonio Domínguez se marchará finalmente al Valladolid. El jugador onubense, que perfila la rescisión de su contrato con el Decano, será futbolista blanquivioleta la próxima semana, salvo giro inesperado en las negociaciones. Firmará por tres temporadas, la primera de ellas como jugador de su filial y las otras dos en el primer equipo, según ha podido saber Huelva Información.

Antonio Domínguez verá el encuentro contra el Cartagena desde la grada. El puntaumbrieño no entró en la convocatoria por decisión técnica. El preparador Ángel López reconoció en rueda de prensa que la decisión responde a las negociaciones del atacante con el Decano para abandonar el Recre. De hecho, aseguró que ya se quedó fuera ante el Jumilla precisamente por este motivo ya que en esa fecha le había comunicado su intención de abandonar el Recreativo.

"Antonio Domínguez tiene una situación particular en la que él ha pedido salir del club. Ya pasó antes del partido de Jumilla, por lo que no jugó y tampoco estará en la de mañana". "Necesito que todo el que esté lo haga con todos sus sentidos en el Recre. Espero que se resuelva lo antes posible por el bien de todos tanto si se va como si finalmente se queda para aclararlo todo y disponer de él con normalidad". Ángel López comprende que "quiera salir para buscar minutos". El futbolista finalmente no pudo resolver su marcha como tenía previsto durante la actual semana. Fuentes de la negociación fijan el martes como posible fecha para la rescisión definitiva del contrato del puntaumbrieño como recreativista con Pucela como probable destino.

Junto a Antonio Domínguez tampoco jugará el defensa Nacho Monsalve, que cumplirá un nuevo partido de sanción por el castigo acumulado después de su expulsión contra el San Fernando de la primera vuelta.