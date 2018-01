La cúpula del PSOE visualiza su rechazo al proyecto de gas

Los socialistas onubenses quisieron realizar un gesto contundente para despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana. El secretario general de la Ejecutiva provincial, Ignacio Caraballo, arropado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional, sentenció el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, "a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, merece y requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable".

La cúpula del PSOE, con su líder al frente, quiso así visualizar su absoluto rechazo al proyecto. Así, pidió que se paralice de manera inmediata la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos.

"Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; y lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar", señaló Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, señaló, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la reiterada exigencia de la declaración conjunta del proyecto.