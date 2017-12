Rosa Villa sustituye a Félix Rodríguez al frente de la Alcaldía

El Ayuntamiento de Zufre tiene nueva alcaldesa, Rosa Villa Núñez (IU), quien desde el pasado 4 de diciembre ejercía como regidora en funciones tras la renuncia, por motivos de salud, del hasta ahora alcalde, Félix Rodríguez Silva. Con la designación se ha convertido en la primera mujer alcaldesa del municipio.

La localidad serrana está gobernada desde 2011 por IU, siempre en minoría. En la actualidad el Ayuntamiento está compuesto por siete concejales: tres de IU, dos del PSOE y otros dos del PP.

El Pleno había levantado expectativas debido a varios movimientos de la oposición, en especial del PP, que habían provocado dudas entre los vecinos sobre si la futura alcaldesa sería, como finalmente ha sido, Rosa Villa.

Y es que según fuentes oficiales, el PP ofreció al PSOE un pacto de gobierno para desbancar de la Alcaldía a IU, al rechazar a Villa como alcaldesa y al nuevo concejal entrante, Santiago González Flores, que cubre la plaza de Félix Rodríguez.

El pacto que ofreció al PSOE el PP planteaba como alcalde a Santiago Flores Meca (actualmente no afiliado al partido ni en el grupo de no adscrito), sueldo incluido, mientras que los socialistas obtendrían un concejal liberado además de todo el equipo de gobierno.

El PSOE, según indicaron algunas fuentes del partido, no aceptó en ningún momento dichas condiciones, de ahí que su candidata, Sonia Morales Labrador, rechazara la propuesta del PP a cambio de un sueldo y ser alcaldesa a costa de dicho partido. Ayer estuvo presente e intervino en momentos claves el vocal territorial por la Sierra del PSOE de Huelva, Manuel González Marín.

La expectación era tal, que al Pleno de ayer, que duró poco más de diez minutos, acudieron algunos vecinos e incluso el coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, y la secretaria de organización de dicha fuerza política.

La hasta entonces alcaldesa en funciones comenzó el Pleno señalando el procedimiento y nombrando las tres candidaturas a la Alcaldía, es decir, la propia Rosa Villa por IU, Santiago Flores por el PP y Sonia Morales por el PSOE.

La sorpresa vino en la votación donde los tres de IU votaron a su candidata, los dos del PSOE a la suya, pero los dos del PP no se votaron a sí mismos con el propósito de que Sonia Morales fuese alcaldesa. De hecho tuvo cuatro votos y por unos segundos llegó a ser alcaldesa. Tras un receso hubo de nuevo una votación y para no llegar a la misma situación, la alcaldable del PSOE renunció a su candidatura y finalmente Rosa Villa fue elegida alcaldesa con tres votos a favor de IU y la candidatura de Santiago Flores tuvo los dos votos del PP (en esta ocasión sí votó su propia opción y no la socialista). La propia Sonia Morales indicó que el PSOE no era la fuerza más votada y de ahí que entendía normal que todo siguiera como hasta ahora.

La nueva alcaldesa agradeció al exalcalde y al actual equipo la confianza en ella al menos en los próximos 17 meses, hasta las elecciones de 2019.