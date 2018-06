Jornaleras dicen que las denuncias se hicieron a cambio de papeles

Un total de 131 trabajadoras de la cooperativa señalada por dirigentes de Podemos por someter a sus temporeras a condiciones de abusos laborales y sexuales, denunciaron ante la Guardia Civil de El Rocío que las denuncias llevadas a cabo contra la empresa, se hicieron a cambio de conseguir documentación para poder quedarse en España.

El atestado al que ha tenido acceso Huelva Información, está fechado el miércoles en el acuartelamiento de la Benemérita en El Rocío, el mismo puesto al que se dirigieron los dirigentes de Podemos y del Sindicato Andaluz de Trabajadores a interponer la denuncia. En el escrito, "131 mujeres de las que se presentan diligencias y firmas, así como el pasaporte de cada una de ellas", aportan "un documento escrito en árabe y también en castellano" para manifestarse en contra de "las que han denunciado a nuestros jefes por ser absolutamente falso que hayan maltratado, acosado o abusado sexualmente de ninguna trabajadora, porque todo ello nos está suponiendo un problema con nuestros familiares, que pueden negarnos para los años próximos poder volver a trabajar en esta empresa o en cualquier otra".

Reconocen que tienen "miedo por si no nos dejan poder volver a trabajar en España"

También denuncian que "las trabajadoras que han acusado a nuestros jefes, han sido obligadas a hacerlo porque unos hombres les han ofrecido quedarse en España y no tener que volver a Marruecos". El agente que les tomó la declaración les preguntó acerca de la manera en la que ellas han podido comprobar lo que manifiestan. En ese sentido las jornaleras aseguran que "también le han ofrecido a otras trabajadoras quedarse en España, al igual que a las denunciantes" y que "reconocerían sin género de dudas a los autores de dicho ofrecimiento". Además, añadieron que no les han ofrecido nada más, "únicamente la documentación para poder quedarse y cobrar los tres meses del visado" necesario para formalizar la contratación en origen con la que todas vienen desde Marruecos.

La denuncia también recoge que "tienen miedo, ya que han llegado los medios de comunicación a sus casas y ahora tienen miedo de que sus maridos no las dejen venir otra vez a España a trabajar".

El documento al que ha tenido acceso Huelva Información concluye con la afirmación, siempre ante la Guardia Civil, de que "se encuentran bien en la empresa y que las condiciones laborales son buenas, que no hay ningún problema y que están muy bien, contentas con el módulo, el sueldo y el trabajo". También insisten en que "no hay ningún tipo de abuso y que una de ellas manifiesta que estuvo durmiendo sola en la finca la temporada pasada y que no tuvo ningún problema". El atestado incluye las firmas de 131 trabajadoras de la empresa denunciada a comienzos de semana por el diputado nacional de Podemos, Diego Cañamero y la parlamentaria andaluza de la misma formación, Libertad Benítez, ante la Inspección de Trabajo de Huelva.

Esta denuncia confirmaría las sospechas expresadas a Huelva Información por algunos de los productores freseros de la provincia, en las que apuntaban directamente a que "se trata de las trabajadoras más jóvenes las que se han colado en el contingente, las que han denunciado la situación. Se trata de mujeres que no tienen nada que perder, puesto que nada tienen que las ate en Marruecos. Por eso tratan de conseguir, o bien quedarse en España, o salir del país hacia otro lugar de Europa, principalmente Francia por aquello de que dominan mejor su idioma". En la contratación de origen se intenta que las trabajadoras sean casadas y con hijos en Marruecos, "para que tengan motivos para volver a su país, pero siempre hay un porcentaje de jóvenes que son las que primero denuncian para quedarse".