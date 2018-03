Argentina, a 13.000 km de cercanía

La cultura argentina ha estado presente en Huelva con cierta frecuencia. Fue la nación especialmente invitada en 2015 en el Otoño Cultural Iberoamericano y lo ha sido en la última edición del Festival de Cine. También el OCIb dedicó un día a Argentina el otoño pasado con la muestra pictórica de Susana Giraudo y María Pía Coppari, los cantautores Carlos Andreoli y Lucas Segovia y la proyección de un documental sobre la vida de Falla en su fecundo exilio en la provincia argentina de Córdoba. Escribo ahora desde esta provincia, donde disfrutamos de la hospitalidad de Susana y de la familia Coppari, a la vez que tratamos de reforzar los lazos culturales entre los dos países hermanos. El foco se sitúa en la deseable presencia de Huelva en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que en la primavera del 2019 organizará el Instituto Cervantes en Córdoba, todo un acontecimiento para el idioma común, en el que Juan Ramón Jiménez y sus vínculos con Argentina deben tener el protagonismo que les corresponde, que ya se está planeando desde la Fundación Zenobia Juan Ramón y el OCIb.

En el verano argentino, entre reuniones de trabajo, hemos encontrado alguna sorpresa agradable, como la del pasado domingo en el Museo de Mujica Láinez, que es la casona del escritor, considerado como uno de los más grandes de la literatura española, en La Cumbre, que conserva objetos y libros que le rodearon en la última etapa de su vida. Entre estos, un ejemplar de Platero y yo. Elegía andaluza. 1907 - 1916, con la dedicatoria autógrafa "A Manuel Mujica Láinez, de su amigo Juan Ramón Jiménez. B. A. 48", que da fe de la fecha y lugar (Buenos Aires) del encuentro entre ambos.

Junto con la constatación de los lazos históricos de esta nación con España -también muy sólidos con Italia- en otra vertiente, la económica, se observa un malestar general, que se relaciona con la corrupción, plaga bastante universal según parece y que se vincula aquí con el populismo de gobiernos anteriores. En alguna forma me recuerda un texto del también Nobel mexicano Octavio Paz: "La degeneración consiste en que la sociedad repite infinitamente la imagen del Jefe, que no es otra que la máscara de la descompostura: la desmesura e impostura del César". Es un recuerdo del pasado a considerar con vistas al futuro, y no solo en América, pues también en la historia de España y la europea sabemos demasiado de eso.