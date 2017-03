Los sindicatos quieren que el nuevo diseño del Infanta esté "en breve"

Los sindicatos no quieren que las negociaciones con la dirección-gerencia del hasta hace poco Complejo Hospitalario (CHUH) se demoren. Ese es uno de los objetivos que expondrán hoy en la primera de las reuniones que mantendrán en el Juan Ramón Jiménez, tras la firma del acuerdo que la mesa sectorial realizó el viernes y que vincula a todas las fuerzas sindicales representadas en la Sanidad pública onubense.

El acuerdo, firmado unánimemente, reitera que el CHUH está enterrado y que los dos hospitales de la capital regresarán a la situación previa al inicio del proceso de fusión, es decir, a dos hospitales distintos. Sin embargo, la gran parte de lo que se ha de concretar se centra en el Infanta Elena, un hospital que se entiende que quedó prácticamente desmantelado durante el proceso de fusión ya que estaba destinado a ser un centro neurotraumatológico dentro de la configuración del CHUH.

La base de la negociación se encuentra en el hospital comarcalLa voluntariedad de la plantilla es un principio "innegociable" para los sindicatos

Los sindicatos consultados ayer subrayaron esa intención de no demorar el proceso de negociación y ese propósito de que la nueva configuración del Infanta Elena esté concluida "en breve" lo que se puede traducir en pocos meses o incluso en algunas semanas. Para ello, los representantes en la mesa de negociación están a la espera de recibir del SAS, un borrador que ha de marcar la configuración del hospital comarcal que, como es de esperar, acogerá todas las especialidades que tenía en 2009 a excepción de Obstetricia que quedará centralizada en el Juan Ramón Jiménez.

Para el Sindicato de Enfermería Satse, la prioridad es saber con cuántas "camas se va a proveer al Infanta ya que de ahí se sacará cuál es la dotación de personal con la que se quiere contar". Su presidente provincial Antonio Botello recordó que, actualmente este hospital "tiene cerrada el ala del segundo derecha y una séptima planta que se podría habilitar para ingresos". Para Satse, el Infanta "debe quedar lo más parecido posible a 2009" y no descartó que para el próximo mes se pueda contar con su cartera de servicios y configuración definitiva.

Desde el Sindicato Médico (SM) se envió ayer un comunicado en el que indica que la firma del acuerdo o pacto del viernes, "no cubre todas nuestras expectativas, aunque sí entendemos que contiene aspectos de gran relevancia que continuarán siendo objeto de negociación en próximas mesas de trabajo. La no firma del pacto hubiera significado la ausencia irreparable del Sindicato Médico en todas las futuras negociaciones relacionadas con el mismo".

El SM advierte de que "la firma de este pacto no supone una renuncia a nuestras reivindicaciones sino un ejercicio de responsabilidad y no dudaremos en retirarnos del mismo en un futuro si no se cubren nuestras expectativas o consideramos que la calidad asistencial está comprometida".

Otro de los puntos destacados por SM y otros sindicatos, como UGT, es la defensa de la voluntariedad. Con esto se quiere defender de manera "innegociable" el derecho de todos los que, en el proceso de fusión, vieron cómo tuvieron que cambiar de lugar de trabajo, a permanecer allí donde quieran.

César Cercadillo, del CSIF, insistió en la que configuración del Infanta Elena debe estar cerrada lo "antes posible" y que en la reunión de hoy mismo ya se debe ir avanzando en su cartera de servicios. Recordó que habrá una comisión de seguimiento

Jesús Tormo, de UGT, coincidió en el hecho de no demorar el proceso de negociación: "No sé cuánto tiempo hará falta pero no debe ser largo, aunque lo suficiente como para que se dé cobertura jurídica a los trabajadores y la asistencia que allí se realiza". Tormo es consciente de que no será un camino fácil ya que "hay mucho descontento entre los profesionales por cómo han ido las cosas estos años", por lo que habrá que afrontar "muchos problemas". Asimismo, se mostró partidario de que de todo el proceso de negociación y de las conclusiones a las que se vayan llegando, "se dé cumplida información a la población para que sepan cómo les puede afectar".