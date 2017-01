El anuncio sexista sobre servicio doméstico acabará en la Fiscalía

La oferta ya no está en el portal de anuncios pero es muy probable que acabe en la Fiscalía para que investigue y decida si es posible abrir una causa judicial. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) está estudiando esta posibilidad en Huelva atendiendo al claro carácter sexista de un reclamo laboral que buscaba mujeres en la provincia onubense para trabajar en hogares como limpiadoras vestidas solo con lencería o desnudas. Pero también a la posibilidad de que se tratase de una estafa.

La directora del IAM en Huelva, Eva Salazar, avanzó ayer que se encuentran en este momento valorando todas las posibilidades y que van a "adoptar las medidas que sean necesarias", entre las que figura dar traslado a la Fiscalía de toda la información recabada durante esta semana.

Salazar, en una rueda de prensa ayer en la sede provincial del PSOE, recordó que ya se informó de lo sucedido al Observatorio de la Publicidad no Sexista de Andalucía, organismo autónomo que está profundizando estos días en los detalles del anuncio aparecido en internet y que tomará una decisión sobre su curso legal.

La coordinadora provincial del IAM admitió que no se ha logrado contactar con la supuesta empresa anunciante, Naturist. Sí lo han hecho con el portal de internet que dio soporte a la oferta laboral, que se limitó a aclarar que "no se hace responsable de los anuncios". No obstante, Salazar recordó que sí debería asumir "una responsabilidad social", ya que este tipo de anuncios supone "un uso comercial de las mujeres y esconde una explotación sexual".

El anuncio fue retirado el pasado martes, después de que se reflejara en los medios de comunicación. Todo apunta a que, según se maneja en el IAM, el ofertante quitó el anuncio del portal ante la dimensión social que podría tomar este asunto.

No le faltó razón, en ese caso. El miércoles dio un paso más en su repercusión política, después de que la Junta de Andalucía se pronunciase a través de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales.

"Es un tema gravísimo y tenemos que ser contundentes", pidió María José Sánchez Rubio. "Tenemos que tener tolerancia cero con este tipo de actos porque, si no, vamos a terminar en la selva en materia de igualdad".

El pasado lunes fue el portal de noticias HuelvaHoy el que adelantó la noticia. Una periodista siguió el rastro de la empresa y simuló estar interesada para solicitar más información. Fue así, explican fuentes del IAM, como se supo que se buscaban mujeres mayores de edad, con "experiencia en el sector y en plenas facultades mentales".

En la respuesta de la supuesta empresa se aseguraba que no habría "contacto físico" ni "sexo" entre las trabajadoras seleccionadas y los clientes, a los que sí se les permitiría "estar allí y verte, pero nada más". "Se trata de limpiar, no nos olvidemos", indicaban.

La relación laboral con las trabajadoras sería a través de un "contrato de trabajo por horas", con alta en la Seguridad Social "y todo legal". El salario variaría por el servicio prestado, con lencería o desnuda, de 50 euros (30 para la trabajadora y 20 para Naturist) y 65 euros (45 para la limpiadora y 20 para la empresa), respectivamente.

Eso sí, el requisito previo para "formar parte de este nuevo proyecto", también antes de "detallar las cláusulas de la empresa", deja lugar para la sospecha: "Deberás enviar unas fotos tuyas en lencería o desnuda de cuerpo entero a limpieza naturista". Por eso no se descarta desde la Administración que detrás de la oferta laboral pueda haber añadido un presunto caso de estafa para obtener imágenes de contenido sexual.