La responsabilidad más importante de los jóvenes de ahora será cambiar el mundo

Esta semana pasada he tenido el enorme privilegio de impartir formación en competencias clave a jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. Son los futuros profesionales de apasionantes tareas como la gestión de los recursos humanos o la vigilancia de la calidad del trabajo en las empresas, entre otras cosas.

Durante la formación les dije directamente algo que creo sin ninguna sombra de dudas: estáis llamados a cambiar el mundo porque lo vais a tener más fácil que otros profesionales. Algunos clavaron los ojos en mí un poco sorprendidos; otros asintieron convencidos; unos pocos más rehuyeron mi mirada; y todos se quedaron en silencio. Ese silencio duró poco tiempo, no se crean, no era un grupo de estar callado, y eso también me encantó.

Las empresas están inmersas en una enorme red mundial de relaciones sociales

Habíamos estado hablando del liderazgo desde la persona, de la comunicación coherente, del feedback nutritivo para impulsar el desarrollo profesional de los trabajadores, del estilo de comunicación que genera organizaciones responsables, de la importancia de la evaluación del desempeño por trascendencia. Y todos esos conceptos me los llevé a una sola palabra, mi palabra habitual, la de siempre: responsabilidad, o mejor dicho, la habilidad para responder de estos futuros profesionales que van a gestionar los recursos humanos en las empresas. Y me lo dijeron muy claro: ellos quieren cambiar el mundo, y también pueden.

Los estudiantes de relaciones laborales son agentes de cambio

Que los futuros profesionales de los recursos humanos son agentes fundamentales del necesario cambio social lo digo convencida por una deducción lógica que comparto. En clase estuvimos experimentando cómo el estilo de dirección o la cultura de comunicación de las organizaciones y la gestión de los recursos humanos en cada una de ellas es lo que provoca empresas responsables o hábiles para responder. También vimos los beneficios individuales y colectivos que generan este tipo de empresas, que son las que basan su estrategia de crecimiento en el equipo, en la filosofía del ganar-ganar y en el crecimiento profesional y personal de sus personas.

Por otro lado, las empresas están inmersas en una enorme red mundial de relaciones sociales y económicas, lo que denominamos sociedad, en la que son la mayor parte y por tanto los agentes de cambio social más poderosos. Y estos chicos van a acceder al mercado laboral para gestionar los recursos humanos de esas empresas. Blanco y en botella.

Formación para fomentar el desarrollo económico

No es una conclusión mía: está más que demostrado que la educación y el desarrollo económico están íntimamente relacionados. Así que opino que merece mucho la pena que la sociedad invierta en mejorar continuamente la formación de los futuros profesionales de la gestión del capital humano, que es el capital más importante de que dispone cualquier sociedad. Que se lo pregunten a los economistas.

La correcta gestión de las personas en las empresas contribuye a generar riqueza en la sociedad y además mejora el modo en que cada persona o trabajador afronta su vida. No me imagino mejores razones para desear mucho éxito a estos jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. Estáis llamados a cambiar el mundo, porque además creo que no os va a quedar otro remedio.