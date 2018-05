La reserva de plazas para las escuelas infantiles se cierra con buen número de vacantes

No parece que corran buenos tiempos para las escuelas infantiles o guarderías que, en buena medida, padecen los efectos de la baja natalidad. El 30 de abril se dio por concluido el período ordinario por el que los niños con edades comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que acceden por primera vez a un centro educativo, podían presentar su solicitud. No era sólo el paso necesario para tener una plaza sino para que las familias puedan recibir las ayudas estipuladas por la Junta de Andalucía.

Según indicó Helena Alvarado, portavoz en Huelva de la patronal Escuelas Infantiles Unidas (Aeiou), el período de solicitudes ha terminado con un 80% de cobertura de plazas al menos en aquellas escuelas pertenecientes a su organización, de manera que hay un "buen número de vacantes sin cubrir". En lo que sí se mostró esperanzada Alvarado es en que se va a ampliar el plazo de presentación de solicitudes para poder acceder a las bonificaciones que otorga la Junta: "Parece ser que después del mes de abril, habrá otro plazo que se extenderá desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre", aunque es más que probable que haya una mayor prolongación de meses de manera que "aspiramos a que ese período se mantenga abierto desde el mes de septiembre hasta abril, para lo que la Junta deberá modificar el decreto-ley que sacó para regular este tipo de actuación respecto a las escuelas infantiles". Tras la conclusión del convenio el año pasado que vinculaba a estas escuelas con la Junta, se dio paso a un nuevo sistema que tiene como uno de sus elementos característicos, que las familias no pueden solicitar las ayudas en cualquier momento del año sino sólo cuando la Junta abre convocatorias extraordinarias. El problema que esto ha suscitado es que mientras que llegan esas convocatorias, son las familias las que asumen los gastos sin que haya posibilidad de recuperar el dinero.

La Junta prolongará los plazos de solicitud de ayudas para las familias

Desde este sector se confirmaron las mismas impresiones expresadas por Helena Alvarado haciendo referencia a la gran disponibilidad de plazas existentes que es fruto, en buena medida, de una falta de planificación por parte de la Consejería de Educación, que considera la distribución en Huelva con los mismos criterios que para el resto de la enseñanza no universitaria. Uno de los propietarios de una de estas escuelas infantiles señaló que hay "tres causas principales del mal momento: el exceso de la oferta, la baja natalidad y el cada vez menor peso de la inmigración en la sociedad onubense". Respecto a la situación en la capital, "hay excedente en todas las zonas y parece que la Junta quiere implantar que no pueda accederse a las ayudas cuando una zona se encuentre saturada".

Uno de los abonos que hacía la Junta a estos centros -el pago del mes de agosto, único no lectivo en todo el año- quedó suprimido desde hace ya unos años. Como alternativa se les ofreció una ayuda para las gestiones en las tramitaciones burocráticas, aunque para ello los cursos deberían estar completos. Como eso no se está consiguiendo con facilidad, la Junta abonará 1.000 euros por aula que no llegue a ese lleno de alumnos.