"ésta es nuestra prensa particular. Es aquí donde recopilamos todo lo que hemos visto durante el año y tenemos nuestros veinte minutos para exponerlo en público. Pero creo que muchas veces desaprovechamos nuestra oportunidad". Se refiere Antonio Cabezas al concurso de agrupaciones del Carnaval Colombino, en el que, confiesa, echa de menos, "desde hace muchos años, más reivindicación para Huelva". "El piropo abunda, y está muy bien, pero a Huelva hay mucho que decirle y es evidente que hay mucho en lo que debe mejorar. Tenemos que reivindicar más para Huelva y ser críticos con nosotros mismos".

El Cabeza no deja la franqueza ni a dos días de que llegue su particular canto del cisne. Su condición de carnavalero ha discurrido en paralelo al propio Carnaval Colombino desde aquella recordada primera cabalgata en los albores de los 80, y su reconocida labor de letrista, autor de célebres coplas, le colocan en una situación de privilegio para hablar de las fiestas de febrero como pocos. También porque en sus inicios dejó claro que no se casaba con nadie y que más vale ser independiente que secesionista mal avenido. Por eso, sin ánimo de sentar cátedra y más por amor a las carnestolendas, reclama más apertura, integración, tolerancia, hermanamiento y colaboración; conceptos todos hermanados de por sí pero tan complementarios como necesarios.

El onubense Antonio Cabezas Reyes, madrileño de nacimiento (1964) por accidente, es el encargado de abrir mañana el Carnaval Colombino 2018 en el Gran Teatro con su pregón. Ya anunció que será su despedida, su "epílogo", después de dar "un pasito al lado" hace un par de años. Es el momento, dice, de "que la gente joven asuma su papel y tome el protagonismo que merece porque vienen muy cualificados".

Más motivos para no desaprovechar él mismo sus últimos minutos en el escenario. Ya avanzó ayer a Huelva Información que su pregón será "muy personal". "Lo he hecho con absoluta libertad, de la forma que me apetece, que lo veo, que lo entiendo y siendo muy yo. No sé si me quedaba algo que decir pero aquí está: me vacío y hasta siempre". Ahí lo deja.

Con esa tranquilidad relativa ("el nervio antes de ir al escenario nunca se me ha quitado") de que tendrá un Gran Teatro lleno hasta el gallinero, Cabezas cuenta que su pregón será "variopinto y dinámico". "He querido utilizar todos los recursos que nos da la fiesta del Carnaval, que son muchos. Tiene un poco de todo: va a haber mucho cambio y mucha parte musical".

Por aquello de ser su momento, su despedida, se rodeará de grandes artistas en el escenario, también ajenos al Carnaval, como la cantaora Argentina o el guitarrista José Luis de la Paz, que participará en videoconferencia desde Miami, donde reside el onubense.

Ese guiño será una muestra de una de las luchas históricas de El Cabeza en las fiestas locales: la integración. "Es una cruzada que siempre he tenido con la organización, la de abrir puertas, la de darle el Carnaval a Huelva. La mayoría de las veces, con buena voluntad pero con no mucho acierto a la hora de ponerlo en práctica, no hemos sabido todavía encontrar el camino".

Aunque confía en aportar algo para ello con su pregón, habla de "actitud" como elemento necesario para empezar a construir en ese sentido: "Después ya vendrán los aciertos y las cosas menos acertadas pero hace falta actitud".

Porque de entrada asegura Antonio Cabezas que el Carnaval Colombino "quizá no pasa por su mejor momento", aunque entiende es algo coyuntural: "Volveremos a estar ahí arriba en uno o dos años". Apunta la renovación generacional que sufre en la actualidad, pero es en este punto, cree, en el que "debe apoyarse en la provincia, que siempre está ahí para lo que se necesita".

"Siempre pido que no se la mire como la provincia porque Huelva es todo. Somos un todo, una unidad. No es un compañero que viene de fuera a ayudarnos, es igual que nosotros, uno más de Huelva", explica Cabezas sobre su concepción de esa unidad onubense, que tendrá protagonismo mañana en la principal pieza entre los números musicales de su pregón.

Y es ahí, en ese punto, en el que se debe producir un entendimiento total entre pueblos carnavaleros como Isla Cristina, Ayamonte o su adorada Punta Umbría y la capital. "Tenemos que poner un poco todos de nuestra parte, acercando posiciones y con más integración y hermanamiento por parte de los responsables de la fiesta".

Mañana será el día de Antonio Cabezas Reyes con su pregón y el homenaje oficioso que le tributará el Carnaval Colombino por 35 años de dedicación. Dijo su antecesor de 2017 que es "un grande de estas fiestas", que "ha cantado y dicho verdades como puños". Con esa libertad tan característica, el Gran Teatro le oirá por última vez.