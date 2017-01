La prórroga del presupuesto de 2016 divide a la oposición

El primer Pleno del año arranca hoy con controversia. En el punto octavo del orden del día el gobierno municipal dará cuenta del decreto del alcalde sobre la aprobación de la prórroga del presupuesto del Ayuntamiento de la capital del ejercicio 2016, unas cuentas que han traído cola desde el mismo momento en que se presentaron y que los socialistas defienden a capa y espada, toda vez que fueron aprobadas en sesión plenaria y, según sostienen, gozan de total validez.

Porque, a pesar del informe desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía a la anulación del plan de rescate del Consistorio que sirvió para aprobar las cuentas del año pasado, el equipo de gobierno mantiene que ese dictamen no pone en riesgo las partidas comprometidas de 2016, por lo que ese presupuesto es "válido" mientras no se impugne en los tribunales.

A la espera de que el Consultivo responda a la solicitud de aclaración sobre su dictamen negativo, la prórroga de las cuentas es ya un hecho del que se dará cuenta hoy porque, según explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, la ley de Hacienda Local determina que si un Ayuntamiento no aprueba nuevos presupuestos, a fecha 1 de enero se prorrogan los vigentes. Se trata, en sus palabras, de una cuestión automática. "No entiendo la controversia. Mientras se elaboran los de 2017, se prorrogan los vigentes", concluyó.

IU y PP pusieron ayer el grito en el cielo. El principal grupo de la oposición pidió al alcalde que rectifique el presupuesto de 2016 en lugar de prorrogarlo y que empiece a elaborar unas cuentas para 2017 "al amparo de la ley" y no fuera de ella. La portavoz popular, Pilar Miranda, criticó que el alcalde, Gabriel Cruz, no haya contestado a la solicitud de información que los populares registraron el día 5 de enero para conocer la situación en la que se queda el Ayuntamiento ante el dictamen desfavorable del Consultivo, así como que tampoco haya tenido respuesta la petición de que comparezca la primera teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo. Por ello, requerirá hoy, a través de una pregunta, esta información, así como el acceso a la solicitud de aclaración que cursó el Ayuntamiento al Consultivo tras emitir éste el informe desfavorable a la revisión de oficio.

La misma opinión que Miranda comparte el portavoz de IU, Pedro Jiménez: "El alcalde nos metió en un lío para la aprobación de los presupuestos de 2016 y nos vuelve a meter en un lío mayor" con la prórroga de estos para 2017 sin que "ni siquiera haya aclarado qué es lo que piensa hacer". Jiménez lamentó que Cruz no se haya reunido con los portavoces de los grupos y firme un decreto aun estando en minoría el PSOE. Esta "falta de democracia" también fue criticada por el portavoz de Participa Huelva. Jesús Amador cree que Cruz debería haber hablado con todos con los grupos en lugar de firmar una prórroga "sin contar con nadie".

Sólo C's y Mesa de la Ría entienden que la dilación de las cuentas es obligatoria por ley. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Enrique Figueroa , señaló que sin esta prórroga el Ayuntamiento no puede funcionar con normalidad, mientras que el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, valoró que la dilación no es más que un mecanismo que la ley establece para atender la circunstancia en que no se hayan elaborado las cuentas en los plazos establecidos. "En cualquier administración pública no es posible autorizar gastos que no cuenten con el respaldo presupuestario", dijo. No obstante, precisó que la prórroga no es óbice para que no se elaboren nuevos presupuestos, algo que hoy pedirá en el Pleno.