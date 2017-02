El portal del Poder Judicial es "el más transparente" de España

Para Mar Cabrejas, la transparencia no es un principio o un lugar, sino una "actitud". La magistrada y miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inauguró ayer con la ponencia El camino hacia la transparencia en el Poder Judicial el ciclo de conferencias Vocales del CGPJ en Huelva, organizado por la Audiencia Provincial en colaboración con los colegios de abogados y procuradores y con la Facultad de Derecho.

Durante su intervención, la vocal encargada de los asuntos de transparencia en el madrileño edificio de Marqués de la Ensenada aseguró que, tras una época oscura en la que el ejercicio de la función jurisdiccional tenía riesgo hasta para la vida (se escondía lo que se hacía), ahora ya no hay excusa que valga para no abrir las puertas del órgano de gobierno de los jueces y mostrar que se trabaja con sometimiento a la ley.

Por eso, desde el 2 de julio de 2014 funciona el portal de transparencia del Poder Judicial, incluido en su página web (www.poderjudicial.es). Con su puesta en marcha, según explicó Cabrejas, el órgano se adelantó a la entrada en vigor, que tuvo lugar en diciembre de ese año, de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Tras estos casi tres años, la magistrada afirmó que "somos el portal más transparente del país" y así lo establece el ranking que en breve hará público el Consejo de Transparencia, que es el órgano controlador. "Estamos a años luz de cualquier otro portal", sentenció.

Según explicó, cuando le encargaron la transparencia en el Consejo no sabía mucho del tema. Sin embargo, ahora es una apasionada de la materia y a la vez no es ninguna ingenua: "Pienso que no es la solución, sino el principio para conseguir una solución".

Tal y como recordó, el Poder Judicial es uno de los poderes esenciales del ordenamiento y es muy importante que los ciudadanos crean que sus profesionales ejercen de manera independiente. Pero, para empezar, argumentó que los ciudadanos no distinguen entre los jueces y el Poder Judicial como órgano de gobierno. Esto tiene su parte negativa (lo que desprestigia al Poder Judicial es una crítica a los jueces) y otra positiva, y es que "el prestigio que el CGPJ gana a través de la transparencia repercute en el prestigio de los jueces".

Bajo su punto de vista, para empezar a ser transparentes, había que adoptar una actitud "con cierto riesgo y un toque de humildad". Y es que "los ciudadanos sospechan de todos los órganos de gobierno y ahora más". Y sospechan, claro está, de lo que pasa en el CGPJ.

Ante esto, caben dos posturas: ofenderse y enrocarse o ser transparente. Porque, tal y como aseguró, cualquier ciudadano se pregunta "¿qué harán ahí dentro?, ¿a qué dedican su tiempo?, ¿en qué gastan su dinero?, ¿qué acuerdos alcanzan?, ¿es verdad que todos los acuerdos que se alcanzan se publican?, ¿todos los órdenes del día son transparentes?, ¿quién es el nuevo magistrado del Supremo que han elegido?, ¿eligen a sus amigos?".

Entonces, si se adopta una actitud transparente, "lo que tengo que hacer no es solo negarlo, sino enseñarlo". Y eso es lo que hace el portal. En el mismo, cualquier ciudadano puede acceder a las actividades del Consejo y los órdenes del día del pleno y de las comisiones, la ejecución presupuestaria, los contratos y subvenciones y la explicación del sistema de control de gastos del CGPJ en relación con la actividad protocolaria y los viajes de sus altos cargos, así como sus retribuciones y las indemnizaciones que podrían recibir tras cesar en sus cargos.