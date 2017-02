"No permitiré que nadie manipule a los ciudadanos para negociar con la salud"

Si en estos cien días de Gobierno de Rajoy que se cumplieron el pasado lunes hay una provincia que de nuevo ha notado el abandono, esa es Huelva. Así lo cree la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y así lo dijo en su discurso de inauguración de la nueva sede de la agrupación municipal socialista de Huelva.

En el atestado salón de actos de esta casa del pueblo recuperada para los socialistas, la secretaria general del PSOE andaluz se dio un baño de masas. Alcaldes de la provincia y el de la capital onubense, Gabriel Cruz; delegados de la Junta, representantes de otras administraciones gobernadas por su formación y cargos orgánicos, liderados por el secretario general del partido en Huelva, Ignacio Caraballo, cerraron filas en torno a la trianera, que anunciará en marzo su candidatura a las primarias.

Al calor del hogar, y en pleno subidón de adrenalina, Díaz barrió para casa y tiró de pregunta retórica al dirigirse al congresista socialista por Huelva José Juan Díaz Trillo: "Pepe Juan, ¿has escuchado que te hablaran allí de modernizar el tren a Zafra, de la Alta Velocidad o del desdoble de la N-435? La respuesta que te dieron el otro día -cuando preguntaste si no podía Huelva liderar un proyecto importante como el de los aviones no tripulados, ámbito en el que tenemos experiencia, universidades y talento- fue que no hay presupuesto".

Por contra, aseguró que ella conoce la responsabilidad que tiene con Huelva como presidenta de la Junta, para dejar claro que su Administración estará "a la altura en los grandes proyectos" de la provincia, como la Capitalidad Gastronómica, el 525 aniversario del Descubrimiento; así como en aquello importante para el Puerto, la logística, el transporte, el empleo y las personas.

Con quejas a la "pinza" PP-Podemos que asegura padecer desde el primer día de legislatura, Díaz criticó que intenten jugar con la imagen de Andalucía, con la educación y la sanidad públicas. Precisamente en estos dos asuntos centró el grueso de su intervención.

La sanidad pública es, en sus palabras, lo más grande que tenemos y lo más grande que hemos construido porque garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la vida y la enfermedad. Cada hospital público de Andalucía, según indicó, vale "una millonada" y la Junta destina "uno de cada tres euros de su presupuesto (casi 10.000 millones)" al sistema sanitario, extremo que "algunos quieren "usar".

"Algunos intentan manipular la incertidumbre y la inquietud de los ciudadanos. Que PP y Podemos me expliquen cómo tienen el mismo modelo de sanidad pública. El del PP lo tengo clarísimo y es hacer caja con la salud de las personas. Podemos e IU defienden las mismas propuestas que los diputados del PP. No hablan de la sanidad pública, sino de cómo hacerle daño a este Gobierno socialista manchando la imagen de nuestra sanidad pública, que es la joya de la corona y que salva la vida de las personas", señaló.

Respecto a la paralización de la fusión hospitalaria, modelo contra el que miles de onubenses se manifestaron dos veces en las calles, Díaz aseguró que no ha tenido reparo en rectificar, toda vez que los ciudadanos se echaron a calle porque la fusión hospitalarias "les creaba incertidumbres". "Si la gente algo no lo ve, se rectifica. Para eso estamos aquí, si los ciudadanos tienen dudas se rectifica y no pasa nada y no nos duelen prendas en rectificar. Si hay compañeros al frente que piensan que es más útil dar un paso al lado y que sean otros los que vengan a dirigir la negociación, se hace y no pasa nada", valoró. No en vano, lo importante es, según indicó, que funcione la sanidad, que genere confianza y que la gente esté tranquila.

Sin embargo, alzó la voz para asegurar que lo que nunca va a permitir es que nadie manipule a los ciudadanos para hacer negocio con la salud pública y con la sanidad que es de todos. "Lo digo con humildad, me gustaría ver cuántos presidentes autonómicos y del Gobierno rectifican cuando la gente se manifiesta en la calle. Pero nosotros tenemos que hacerlo con humildad", apostilló a renglón seguido.

Para dejar claro que la Administración andaluza sí apuesta por la sanidad pública, aseguró que en esta legislatura se ha devuelto a los profesionales de la sanidad el 25% de salario y de jornada que perdieron, se han inyectado este año más de 500 millones y se concluyen hospitales por toda Andalucía (en este punto aseguró estar esperando a que los alcaldes del PP de Lepe o Vejer hagan su parte y los hospitales que están terminados y con equipamientos comprados puedan abrir sus puertas). Además, destacó que la Junta ha hecho la oferta pública de empleo más grande del país: 3.000 profesionales entrarán en Andalucía este año y todos los contratos eventuales pasarán a ser interinos.

Díaz también se detuvo en el capítulo de la educación. Aunque dejó claro que su prioridad es la educación pública, dijo que no se va a retirar ni un solo concierto con ningún centro en Andalucía. Por ello, lamentó que el PP diga que hay 12.000 alumnos en riesgo de escuelas concertadas, cuando "el único problema que hay en toda la provincia es con dos unidades de 25 alumnos en un centro concertado de La Palma". Por tanto, pidió al PP que "no manipule".

Del mismo modo, abogó por blindar la educación y lograr que sea de calidad, al tiempo que lamentó que haya quienes en estos días hayan querido manchar la imagen de Andalucía con el asunto de la concertada para crear "alarma donde no la hay" y "deteriorar y dañar a un Gobierno, generando crispación y provocando que los ciudadanos duden".

De este modo, insistió en que no se va a retirar ni un solo concierto a ningún colegio en Andalucía, así como que todos los niños que cursan estudios en estos centros lo seguirán haciendo. No obstante, precisó que si el debate de fondo es la educación segregada, es decir, que estudien en clases separadas (los niños con los niños y la niñas con las niñas), "pues el que la quiera, que se la pague".