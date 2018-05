El ministro de Fomento promete la llegada del AVE pero esquiva los plazos

La llegada del ministro de Fomento para inaugurar la nueva estación de ferrocarril que, por otro lado lleva una semana plenamente operativa, trajo como se esperaba algo más que un mero corte de cinta que, por otra parte no se produjo. Íñigo de la Serna prometió, mucho más allá de cuanto manifestó hace dos meses tanto a empresarios como a representantes institucionales onubenses en la sede central de su Ministerio, que el AVE llegará a Huelva. Sólo faltan los detalles administrativos y burocráticos que determinarán tanto el estudio informativo como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se llevará a cabo después del verano y poner encima de la mesa una cantidad que oscilará entre 1.100 y 1.200 millones de euros que, al menos por ahora, no se vislumbran en el horizonte presupuestario de este año. No hubo manera de que fuera más allá; los plazos los dejó para mejor ocasión. La justificación que la DIA, "no depende de nuestro Ministerio, sino del de Medio Ambiente" y que eso depende "de las afectaciones a los ecosistemas por los que discurre el nuevo trazado" que hace inservible el proyecto diseñado hace una década.

Borrón y cuenta nueva. El AVE de Huelva vuelve al punto de partida. Los números seducen, al menos sobre la transparencia que ilustraba cada intervención del ministro en una abarrotada sala de la nueva estación de trenes. Ni lanzadera, ni altas prestaciones, ni ancho ibérico. Lo que De la Serna expuso en Huelva fue una línea de Alta Velocidad, capaz de circular a 350 kilómetros por hora, "apta para el tráfico mixto (mercancías y pasajeros) que supondrá la creación de una nueva plataforma independiente de la línea existente y que permitirá tiempos de viaje tan competitivos como las 2 horas y 55 minutos hasta Madrid (en la actualidad oscila entre las 4 horas y 17 minutos y las 3 horas y 50 minutos) y 40 minutos hasta la estación de Santa Justa en Sevilla (hoy se tarda entre una hora y 22 minutos y una hora y 38 minutos)", algo que no se había planteado ni en las previsiones más optimistas.

Fomento plantea hasta seis itinerarios posibles entre la capital onubense y Sevilla

El tramo que discurre por la localidad de San Juan del Puerto y su afectación al lugar declarado como Bien de Interés Comunitario es la que determina la existencia de hasta seis alternativas posibles para la línea de Alta Velocidad. Según se escoja una u otra, el presupuesto pasa de 1.100 a 1.200 millones de euros. Las que evitan el tránsito por San Juan del Puerto, son las "más favorables, tanto por su inversión como por su menor impacto ambiental". Las dos variantes que ahora se plantean para evitar las alegaciones presentadas por el municipio sanjuanero pasan por la creación de dos corredores, una variante exterior al norte de la A-49 y otro junto al ferrocarril actual pero con mejoras en la permeabilidad hacia la marisma mediante la creación de dos nuevas pasarelas peatonales. En este sentido, también se han descartado las opciones de trazado junto al ferrocarril actual tanto soterrado, ya que se trata de una zona inundable, como mediante la construcción de un viaducto por el efecto barrera y el impacto visual que causaría.

De la Serna detalló los próximos pasos a dar de cara a lograr la llegada de la Alta Velocidad a la capital onubense, que pasan inexorablemente por la exposición del nuevo estudio informativo a información pública, algo que se llevará a cabo a lo largo del mes de junio. Posteriormente, una vez resueltas las alegaciones, se quedará en manos del Ministerio de Medio Ambiente que elaborará la Declaración de Impacto Ambiental para, con posterioridad, desarrollar la actuación mediante la licitación y posterior adjudicación de las obras.

Para el titular de Fomento, "además de seleccionar de manera definitiva la mejor opción de trazado para la llevada de la Alta Velocidad, se trata de asegurar un amplio consenso institucional y ciudadano de la actuación, a través del diálogo con los empresarios y con las propias instituciones", para lo que se comprometió a "mantener cuantas reuniones sean necesarias para asegurar el éxito del proyecto".

No hubo manera de arrancar un compromiso en cuanto al horizonte temporal en el que se mueve esa llegada del AVE: "Nosotros no damos plazos cuando existe ese trámite porque no es de nuestro ministerio y en segundo lugar porque ese trámite tiene mucho que ver con la fragilidad de los ecosistemas que puede atravesar la línea y los problemas que se puedan producir; por eso hay que ser prudentes, pero al mismo tiempo muy firmes en el compromiso que es que a partir de ahora no vamos a parar y vamos a dar un impulso sin precedentes a la Alta Velocidad de Huelva, que la conecte con Sevilla y vamos a hacer realidad un sueño de los onubenses de hace muchos años. Cuando ya se tenga la DIA aprobada, ya daremos los plazos de ejecución y de los de construcción correspondiente".

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que ayer era "un día de hechos y de nuevos compromisos con la provincia de Huelva; el primero por la inauguración de la estación que es una infraestructura que abre Huelva a la ría e integra una ciudad donde se derriban muros y se abre para todos y, en segundo lugar, significará realizar el estudio informativo que conectará con Madrid en 2 horas y 55 minutos". Báñez no ocultó su satisfacción por el proyecto de la Alta Velocidad que "hemos demandado los onubenses durante muchos años y que va a hacer realidad un gobierno del PP, de Mariano Rajoy y de un ministro que siempre viene a Huelva a dar buenas noticias como las que hoy ha dado y que esperábamos".