El área metropolitana y la Costa de Huelva fortalecen la población

El área metropolitana de Huelva, así como la Costa y algunas poblaciones del Condado, rejuvenecen desde hace algunos años la pirámide poblacional de la provincia onubense. Un buen ejemplo es el de Aljaraque, el municipio onubense más joven y, por otro lado, el que posee ciudadanos menos envejecidos a nivel provincial. Además, esta localidad próxima a la capital es una de las que más ha crecido demográficamente en las últimas dos décadas. Tal es así que sus 20.836 habitantes a fecha de 1 de enero de 2017, según los últimos datos del padrón municipal publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), convierten al territorio aljaraqueño en el quinto municipio más poblado de la provincia, tras Huelva, Lepe, Almonte y Moguer.

Sin embargo, el progresivo envejecimiento de la población onubense es una realidad que en los últimos años agudiza las diferencias entre el norte y el sur provincial, entre zonas menos y más desarrolladas. Entre el declive y el apogeo vital.

Huelva, al igual que Sevilla, Cádiz y Almería, es una de las provincias españolas con un menor porcentaje de ciudadanos de más de 65 años (16,22%). En concreto, son 84.211 personas en 2017, mientras que la población juvenil de Huelva, en un grupo de edad de 0 a 14 años, representa un porcentaje del 15,89%, con 82.492 personas, de un total de 518.930 ciudadanos. En líneas generales, son unas cifras más bajas que la media andaluza, que se encuentra en el 16,1% en el caso de la población juvenil, y del 16,55% para la población anciana. No obstante, son porcentajes positivos y la provincia onubense presenta unos mejores resultados en cuanto a número de menores si se compara con la media nacional, que es del 14,95%. Y, por otro lado, con una menor proporción de personas de edad madura con respecto al resto de España, que tiene un porcentaje del 18,81%.

A pesar de ello, de los últimos datos del INE también se interpreta otro resultado evidente en los últimos años, como es que la mayor parte de los municipios de Huelva pierde población en los últimos años. De ellos, los localizados en el medio rural, especialmente en la Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera, son los que notan en mayor medida el éxodo rural. Cumbres de San Bartolomé, con el 35,31% de población con edad avanzada (137 personas), es el municipio onubense más envejecido, seguido de Berrocal (33,03% y 109 habitantes) e Hinojales (30% y 93 ciudadanos). Según estos datos, alrededor de un tercio de los vecinos de estos pueblos son mayores de 65 años. Otros municipios con una población anciana en la provincia, superior a una cuarta parte del total de sus habitantes, son Encinasola, Santa Bárbara de Casa, San Silvestre de Guzmán, Villanueva de las Cruces, El Granado, Valdelarco, Cañaveral de León, Sanlúcar de Guadiana y Arroyomolinos de León. La excepción es Puerto Moral, que cuenta sólo con el 13,87% de población mayor de dicha edad.

Estas comarcas del centro y norte de la provincia son, por otro lado, las que cuentan con localidades donde la población joven es menos significativa en su pirámide poblacional. En algunos casos, la cifra de recién nacidos es prácticamente testimonial. Así, Cumbres de Enmedio, con un sólo habitante de 0 a 14 años, es el municipio a la cola en cuanto a censo juvenil, con un porcentaje que representa el 1,92% de esta localidad, la de menor población a nivel andaluz, en concreto 52 habitantes según los datos del INE. Le sigue su vecino Cumbres de San Bartolomé, con sólo 11 vecinos jóvenes, que simbolizan el 2,83% del total de su población. Otra localidad poco rejuvenecida es Berrocal, también con 11 vecinos de poca edad y un porcentaje juvenil del 3,33%. Un ejemplo más, en este caso en el Andévalo, es El Granado, que cuenta con 33 personas menores de 14 años, el 6,33% de su población.

Jesús Monteagudo, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Huelva, reconoce que esta circunstancia obedece a que "todo el ámbito norte de la provincia -Sierra Morena, como en pie de monte- que tradicionalmente ha tenido actividades tradicionales, agricultura y actividades ganaderas, no ha evolucionado", toda vez que Huelva es una provincia exportadora de productos que no se transforman y con "los que no se hace nada a gran escala". Sobre la Sierra, en concreto, afirma que la situación de envejecimiento y de pérdida de población se debe a que al no haber empleo la población joven emigra a otros lugares. En este sentido, destaca algunas iniciativas que se realizan desde hace años, como el turismo rural, si bien "no sostiene a la población y no es capaz de generar empleo".

Otra comarca con este problema es el Andévalo, con zonas como el oeste donde, además, se produce desde hace varios años un gran despoblamiento. Al igual que en la Sierra, no existe una población fija, según comenta Monteagudo, pues hay "bastante emigración de gente joven que sale a estudiar y que no suele volver".

En el extremo opuesto está el sur de la provincia, donde aparecen los menores porcentajes de población anciana de la provincia. Después de Aljaraque, que cuenta con sólo un porcentaje de mayores del 9,47%, le siguen poblaciones como Moguer (10,87%), Cartaya (11,10%), Lepe (11,11%), Palos de la Frontera (11,27%) y Lucena del Puerto (11,41%), todas localidades de la Costa y del área metropolitana de Huelva.

Aljaraque, con unas 4.290 personas con edades comprendidas entre 0 y 14 años, destaca entre todos los municipios como el que cuenta con un mayor tanto por ciento de jóvenes, que significa el 20,59% de la población total. El siguiente municipio más joven de la provincia es San Juan del Puerto, con un porcentaje de ciudadanía juvenil del 19,82%, es decir, 1.807 de sus 9.116 vecinos. Ambas localidades del área metropolitana de Huelva son, curiosamente, dos de las que han experimentado un mayor crecimiento demográfico durante los últimos años. Las siguientes poblaciones con un perfil más joven se ubican en dos áreas concretas de la geografía onubense: la Costa y el Condado, así como en los contornos de la capital provincial. En este sentido, por porcentajes, destacan Palos de la Frontera (18,82% y 2.049 personas), La Palma del Condado (17,96% y 1.920 vecinos), Lepe (17,88% y 4.817 personas), Cartaya (17,82% y 3.421 vecinos) e Isla Cristina (17,58% y 3.723 personas).

El sur provincial, como explica Monteagudo, es distinto al resto de comarcas onubenses y tiene una serie de características que refuerzan la vitalidad de esta zona. La primera singularidad es la presencia de la capital, con casi 150.000 personas, y un área periurbana territorial en crecimiento, así como una gran zona costera -desde Almonte a Ayamonte-, marcada por tres tipos de actividades: industrial, agrícola intensiva y turística. Por todo ello, el catedrático de la Universidad de Huelva destaca que "lo dinámico y lo que tiene vida en la provincia es el sur".

Por último, una zona intermedia y estable también en cuanto a población juvenil y personas mayores de 65 años es el Condado, debido a su estratégica situación, con algunas ciudades dormitorio, pues poblaciones como La Palma del Condado o Bollullos Par del Condado, por ejemplo, "están bien comunicadas y a buena distancia entre dos capitales provinciales", según indica Monteagudo.

Si se compara la situación de Huelva y, especialmente, la de Andalucía con respecto a otras zonas de España, la natalidad y la población juvenil presentan unos mejores números y porcentajes en este territorio que en otras regiones, como las ubicadas al norte y al oeste. Y en cuanto se refiere al número de mayores de 65 años, la cifra es más elevada en Castilla La Mancha y Castilla y León, entre otras comunidades. Sin embargo, todo apunta a que en las próximas décadas el progresivo envejecimiento de la población española será una constante mucho más evidente en todo el país.