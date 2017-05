Las listas de espera para una operación crecen un 31% en el primer trimestre

No parece que las previsiones del SAS respecto a que las listas de espera onubenses alcancen la media andaluza para junio se vayan a cumplir tal y como es el objetivo marcado. Según los datos de actividad asistencial de los dos hospitales de la capital, correspondientes al primer trimestre del año, el número de personas que esperan una intervención quirúrgica ha aumentado nada menos que el 31% en relación al mismo período del año anterior. Los pacientes han de esperar una media de 121 días lo que supone nada menos que un incremento del 78% respecto al mismo período de 2016. La demora media de todo el año anterior fue de 116 de modo que en principio, no parece que vaya a haber mejora notable en el cómputo global del año actual cuando éste haya concluido si la tendencia sigue como en los tres primeros meses.

Pese a ello hay que tener en cuenta que, de acuerdo a estos datos que son los oficiales de los dos hospitales de Huelva, a nivel global no se rebasan los plazos de respuesta que están contemplados por los decretos de garantías asistenciales de la Junta de Andalucía y que, en el mayor de los casos, es de 180 días aunque hay once intervenciones que tienen un límite estipulado de 120 días.

La cifra global se queda por debajo de los plazos del decreto de garantías

El pasado año fue fatídico en muchos aspectos de la Sanidad onubense. La demora media en 2015 fue de 59 días es decir, en tan solo un año se duplicó el tiempo de espera.

En los tres primeros meses de este 2017, entre el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena se han llevado a cabo 6.610 intervenciones quirúrgicas lo que representa un aumento del 6% en relación a 2016.

Cabe reseñar el muy notable aumento de las operaciones incluidas en la cirugía menor que no requiere de ingreso hospitalario. En tres meses se han realizado 1.857 operaciones con un aumento del 23% en solo un año aunque en cifras globales es mucho más destacado el protagonismo de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) que es la responsable de 2.486 operaciones y que ha tenido un aumento del 9%. Hay que subrayar que en ambos casos, se trata de una actividad que no requiere ingreso hospitalario lo que supone una mayor comodidad para el usuario. Aunque lógicamente no todos los ingresos tienen como explicación una intervención quirúrgica no se puede escapar el dato de que el nivel de hospitalización se mantiene prácticamente en los mismos términos que en 2016. Lo mismo se puede decir de la duración de la estancia que está en 7,42 días. Donde sí se experimenta un descenso en intervenciones quirúrgicas es en las programadas que bajan en un 4,7%. La actividad que muestra el área quirúrgica tiene en Cirugía general, Oftalmología y Ortopedia y Traumatología los tres ámbitos que mayor nivel de intervenciones presenta.