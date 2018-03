La huelga de interinos altera las evaluaciones en 28 institutos

La huelga de los profesores interinos en Andalucía se ha dejado notar en el proceso de evaluación del segundo trimestre en las ocho provincias. En Huelva, los sindicatos aseguran que hasta 28 centros de Secundaria "han visto perturbadas, suspendidas o aplazadas sus evaluaciones". Las alteraciones, en cualquier caso, no han llegado, más que en algunos casos, a provocar que los alumnos se vayan mañana de vacaciones sin conocer sus notas. No han trascendido datos de cuántos son los afectados pero desde la Delegación de Educación de la Junta se descarta que suponga "un problema general", aunque sí se admite la existencia de incidencias "puntuales" que se afrontarán "adoptando distintas medidas puntuales para solventarlo después de Semana Santa".

Los docentes que se mantienen en situación de interinidad en la comunidad andaluza comenzaron los paros el pasado 12 de marzo en demanda de un plan de estabilidad y la creación de un doble acceso en la convocatoria de plazas anunciada por la Junta para este año en Primaria y Secundaria. Los sindicatos en Andalucía Ustea y CGT convocaron la huelga hasta mañana, día 23, con dos jornadas de manifestaciones, el día12 en Sevilla, de ámbito regional, y el día 16 provincial, en Huelva, como en el resto de capitales andaluzas. Entonces, explican desde Ustea, se consiguió un seguimiento del 30% entre los profesores interinos, que han secundado de distinta forma los paros a lo largo de la última semana, con el propósito de que sus protestas se reflejaran en el proceso normal de evaluación.

No en todos los casos se ha evitado la celebración de las diferentes sesiones de evaluación de los centros, aunque los huelguistas sí destacan que al menos se haya alterado el proceso, de forma diferente, en 28 centros de Enseñanza Secundaria, entre los que seis se encuentran en la capital: el Estuaria, el Diego Guzmán y Quesada, el José Caballero, La Orden, Rábida y La Marisma.

A los de Huelva se suman, según el recuento realizado por los sindicatos, otros 22 institutos en la provincia, repartidos por Almonte, Ayamonte, Aracena, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Paterna del Campo, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Santa Olalla del Cala, Trigueros y Zalamea la Real.

A estos se unirían centros de Primaria que no han sido cuantificados ni por los huelguistas ni por la Consejería de Educación. Fuentes de la Delegación en Huelva indicaban que el seguimiento de la huelga el día de ayer en la provincia fue de 41 profesores, cifra considerada minoritaria y signo de su "escasa incidencia", aunque reconocieron que sí se ha dado la "falta puntual de algunos profesores en algunos equipos educativos".

Los sindicatos, en cualquier caso, entienden que han logrado su propósito de poner el foco en la huelga y en la situación que atraviesan los docentes interinos, unos 1.500 en la provincia de Huelva, con una antigüedad media de entre cinco y siete años, aunque, apunta desde Ustea su responsable en Huelva, Isabel López, "algunos compañeros llevan 30 años en esta situación".

"No hay plazas para todos y la Administración deja a los interinos en precario", explica López. "Es un trabajador que siempre le ha interesado porque se le puede mover a cualquier sitio, y luego, cuando consigue entrar en la función pública, no se le reconoce la antigüedad de interino". De todas formas, aclara la representante de Ustea, no se pide un trato preferente ante la convocatoria de plazas, "al menos que se compita en igualdad de condiciones", de ahí que se solicite el "doble acceso" en las oposiciones de Educación.