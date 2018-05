La enseñanza bilingüe busca que los alumnos acaben el grado con el C1

No hay marcha atrás. La enseñanza bilingüe, preferentemente en inglés, es el futuro y así lo están resaltando en el Congreso Internacional sobre la Calidad de los Programas Bilingües en la Enseñanza Superior que se celebra en la Facultad de Derecho. Aunque todo depende de decisiones políticas, todo se encamina a que "los egresados de nuestras universidades salgan con un nivel C1 y tengan que entrar a realizar el grado con el B1", según señaló Fernando Rubio, director del congreso y profesor titular de Filología Inglesa de la UHU. A día de hoy, nos encontramos en lo que se puede entender como un primer paso: la exigencia de que el graduado deje la universidad con el conocimiento de un idioma a nivel B1, que es el básico. Esto se entiende como una realidad muy deficiente respecto "a las consecuencias que está acarreando la globalización". Una de las ventajas más evidentes que tendrá que el egresado salga con el C1 es que pueda dar sus primeros pasos laborales o de prácticas dentro de su ámbito de interés, es decir, que pueda dedicarse a aquello a lo que realmente ha encaminado su futuro profesional.

La situación de la Universidad de Huelva (UHU) es que la práctica totalidad de las facultades cuenta con la oferta de algunos créditos en inglés. Fernando Rubio resaltó que la oferta de créditos en inglés, aunque pueden ser en otros idiomas como por ejemplo podrían ser en portugués en la Onubense, supone además un atractivo ineludible, casi una necesidad para atraer a alumnos de fuera

El congreso forma parte de un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía en el que participan las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide, coordinadas por la Universidad de Huelva, que tiene como finalidad la mejora de la calidad de los programas de enseñanza en otro idioma mediante el diseño de un instrumento de evaluación que sirva como referencia a responsables de la implantación de programas bilingües.

De este modo, se están abordando todos los temas relacionados con la calidad en los programas bilingües en la Educación Superior, como son las políticas educativas, procedimientos metodológicos, exigencias lingüísticas, así como formación y apoyo al profesorado. Respecto a este último, los docentes de la UHU tienen un vivo interés en aplicarse en inglés. De hecho "todos los cursos que hacemos en la universidad para ellos, siempre están llenos". Paradójicamente, buena parte de estos profesores "tienen nivel de manejo de textos del C1, pero les falta la práctica".

En total participa un total de 150 ponentes provenientes de diversos contextos y nacionalidades como Finlandia, Inglaterra, Escocia, Turquía, Japón, Taiwán, México, Colombia, Suiza, Alemania, Suecia... y una asistencia de casi 300 participantes. Casi 100 ponencias tienen lugar en este evento.

En cuestión de enseñanza bilingüe, la superior va por detrás de Primaria y de ESO. Ante las fuertes críticas que los programas bilingües en enseñanzas no universitarias han recibido, Fernando Rubio replicó que "se trata de tener paciencia, pues un idioma no se aprende de un día para otro. Hay que tener paciencia con los docentes y con la Administración". Aun así sostuvo que el aprendizaje de un idioma ha cambiado mucho y el alumno no puede mantener una actitud pasiva que sólo cuente con lo que sabe el profesor, sino que use todos los recursos disponibles a su alcance.

El congreso, cuyos talleres y ponencias se realizan en su mayor parte en inglés, ofrece también un programa social para promocionar Huelva y sus productos, en los que se incluyen degustaciones a cargo de Jamón DOP Jabugo, aceite Oleodiel, frutos rojos ecológicos Flor de Doñana Bio, vinos de Bollullos del Condado de Bodegas Iglesias y gambas Fripesa, así como una excusión por la ría.