La elección de rector y el equilibrio financiero marcan el año en la UHU

La Universidad de Huelva (UHU) afronta este 2017 con tres flancos abiertos de gran importancia y que, indudablemente, marcarán su devenir: las elecciones a rector, la finalización y puesta en marcha de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías (ETSI) en el Campus del Carmen y la estabilización económica de la entidad tras varios años de estrecheces.

El actual rector, el rocianero Francisco Ruiz, se presentará de nuevo a unos comicios que presumiblemente tendrán lugar en mayo. Con ello aspira a la reelección tras haber ganado, no sin un alto grado de sorpresa, las elecciones que tuvieron lugar en 2013 y en las que hubo que recurrir a la segunda vuelta.

Ruiz puede comenzar este año con bastante tranquilidad pues hasta este momento no parece haber surgido ningún movimiento serio que apueste por presentar una candidatura alternativa aunque aún hay tiempo de sobra para que algo cuaje. No es que todo el mundo alabe en la UHU la gestión de Ruiz. Ya el pasado año se levantaron voces críticas que se plasmaron en un movimiento de opinión que incluso se bautizó como Proyecto UHU, promovido en cierta medida por los catedráticos Juan Ignacio Aguaded y Juan Pedro Bolívar. Este último fue el más arriesgado a la hora de no descartar que este grupo pudiera tomar formar en una candidatura pero cuando se va a reanudar el curso en escasos días, el ambiente preelectoral está más que tranquilo en la Onubense.

Junto a Proyecto UHU se percibe otro movimiento que gira en torno de crear una candidatura que tendría como figura central a una catedrática que hace unos años tuvo cargos de responsabilidad en la UNIA. En todo caso, la persona que quiera enfrentarse a Ruiz en primavera tendrá que jugar muy bien las bazas que piense que tiene a su favor. Es casi imprescindible que se gane el apoyo de las dos grandes facultades: Ciencias de la Educación y la ETSI por el peso que tienen en el conjunto de la UHU.

Uno de los tantos que el actual rector intentará apuntarse es el de la situación económica. La Onubense confía en que este año, la institución salde su deuda. Las cuentas parece que ya cuadran lo que, según el rector, sería uno de los efectos positivos de la aplicación del Plan de Reequilibrio Económico-Financiero (PREE) 2014-2017 que preveía la concesión, por parte de la Junta, de un préstamo de 13,2 millones de euros en muy buenas condiciones, que finalmente no fue solicitado. El PREE ha supuesto, en la práctica, una auténtica intervención económica de la Junta de Andalucía, de las cuentas de la UHU que hicieron aguas de una manera alarmante en el año 2013 de manera que el presupuesto para el año siguiente sufrió una reducción de nada menos que del 15%.

El PREE concluye este año por lo tanto, su vigencia. Su justificación, tal y como el propio plan indicaba, se encontraba en el hecho de que "las cuentas anuales de la institución han reflejado situaciones de déficit financiero ocasionado por una presupuestación y ejecución de gastos por encima de los ingresos realmente recibidos". El PREE, auténtico plan de ajuste, prevé que la UHU acabe el ejercicio de este año con un positivo de 1,5 millones de euros. La Onubense se sentirá satisfecha con acabar con el déficit que superaba los 3 millones de euros a 31 de diciembre de 2016 aunque podría estar a 0 a mediados de año.

El otro plato de la balanza no es tan optimista. Es el que depende de las asignaciones que se esperan de la Junta de Andalucía. La deuda que ésta mantiene con el conjunto de las universidad andaluzas se acerca a los 400 millones de euros. Aparte de ello, el rector lleva dos años reivindicando 7 millones de euros, lo que hace falta para poner en marcha la ETSI en El Carmen.

A un nivel más general en lo que se refiere a las cuentas de la Onubense, la UHU es la segunda universidad andaluza con un menor incremento de presupuesto para este 2017 que se cuantifica en un 1,73%. Solo se encuentra por debajo Málaga con una subida del 1,5%.

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Huelva, a finales de diciembre y por unanimidad, los presupuestos de la entidad para el presente año y que alcanzan los 74,46 millones de euros. De esta forma, la Universidad de Huelva afrontará un 2017 en el que continuará con la eficiencia en la tramitación de pagos a los proveedores -establecida en 23 días- y la realización de actuaciones de infraestructura entre las que destacan las acciones encaminadas a la incorporación de la ETSI al Carmen, como son los trabajos de urbanización y aparcamiento.

Pese a ese incremento, la Universidad de Huelva se sitúa aún un 6% por debajo del techo que logró en 2010. En ese ejercicio el presupuesto llegó a 79.153.000 euros.

El batacazo económico se registró en 2014, como ya se ha comentado, cuando el dinero para la Onubense sufrió un descenso nada menos que del 15% en relación al ejercicio de 2013. El peor momento en lo que respecta a la asignación presupuestaria, supuso una cuantía de 64.427.314 euros. Fue lo más crudo de la crisis para la Universidad de Huelva.

El incremento en el presupuesto de 2017 obedece fundamentalmente al aumento de la cuota de participación de la UHU en el sistema universitario andaluz, un hecho que se consolida tras la revisión de esta cantidad el pasado año, así como a las estrategias de Política Científica y de Informática y Comunicaciones.

La asignación que viene directamente de la Junta de Andalucía supone el 83,35% del total. En el capítulo de Gastos de Personal, éste aumenta en un 2,13%. También resulta significativo que hay un descenso bastante notable , nada menos que del 41%, en Pasivos Financieros, es decir, lo que debe la Onubense a terceros.