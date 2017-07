Los centros de 0 a 3 años piden que en julio la jornada acabe a las 15:00

La Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI-A), una de las patronales de los centros de Educación Infantil conveniados con la Junta de Andalucía, ha dirigido un escrito a la Dirección General de Ordenación Educativa solicitando que se cambie el horario que estos centros, que atienden a los pequeños de 0 a 3 años, durante este mes de julio.

La presidenta de la coordinadora, Rosario de la Peña, reconoció que se trata de una reivindicación que viene de atrás aunque de algún modo se ha actualizado tras la decisión de la Consejería, de Educación de flexibilizar los horarios de los colegios durante el pasado mes de junio, con motivo de la ola de calor.

Algunas familias no pagan este mes pese a firmar un documento de compromiso

La propuesta de estas Escuelas Infantiles pasa por lo tanto por la opción de que la jornada lectiva no acabe a las 17:00 sino a las 15:00 por entender, entre otros aspectos, que prima el aspecto educativo sobre el asistencial. CEIA-A argumenta que "aunque bien es cierto que todos nuestros centros están acondicionados gracias a la inversión de los propietarios de las escuelas -sin un euro de ayuda pública para ello- desde CEI-A consideramos que no es justa la desigualdad existente entre el primer ciclo y el segundo ciclo de Infantil, ambos no obligatorios. Por este motivo, hemos solicitado a la Consejería de Educación que incluya al 0 a 3 años en el protocolo de emergencia climatológica".

Estos centros educativos han avisado a la Administración del "riesgo que los niños corren de padecer un golpe de calor al salir de un lugar refrigerado al exterior, donde en la mayoría de las ocasiones las temperaturas superan los 40 grados, por lo que la coordinadora considera que esta consejería debería de tener muy en cuenta este ciclo por su vulnerabilidad".

Otro de los aspectos denunciados por la coordinadora hace referencia al abono de este mes de julio en el que desciende el número de pequeños que acuden a los centros. En este sentido, las guarderías indican que la Administración permite que los padres no abonen julio si el niño no va a asistir a clase, obviando que han firmado un documento de compromiso, cuando las escuelas están obligadas a abrir de 7:30 a 17:00 y a mantener los mismos costes que cualquier otro mes, "lo que supone un motivo más de asfixia".