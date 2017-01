"Los adolescentes confunden el amor con control y celos"

-los expertos alertan del crecimiento de los casos de violencia de género entre menores. ¿Confunden los jóvenes el amor con el control?

-Para mí ese es el problema mayor que tenemos ahora. La violencia de los jóvenes sucede a todos los niveles: acoso escolar a un modo elevado o agresiones a profesores que en mi época (tengo 56 años) no existían. El Centro de Investigación Sociológica del Ministerio de Sanidad establece que 1 de cada 3 jóvenes de entre 14 y 19 años considera normal que él la controle. Es algo preocupante. Los jóvenes detectan un poco la violencia física, pero no la psicológica. Un 4% entre los 14 y los 19 años ha sufrido violencia de género, y un 60% insultos, acoso y vigilancia a través de nuevas tecnologías o el móvil.

El 4% de las chicas de entre 14 y 19 años ha sufrido violencia de género alguna vez y el 60%, acoso, insultos y vigilancia

-¿Qué ve cuando va a los institutos a ofrecer charlas?

-Confunden totalmente lo que es el control y los celos con el amor. Cuando vas a los institutos o a los centros escolares, y llevo en esto desde el 98, ves que cada vez es más difícil traértelos un poco hacia tu nivel. No se dan cuenta de que la violencia de género empieza muy suavemente y por cosas como un escote, pintarte, mirarte el móvil, y esos registros del móvil diarios son aceptados por ellas como legítimo. La violencia de género se basa en ese control y ese aislamiento. Esto, con las nuevas tecnologías, es una locura porque hacen un daño horrible.

-¿A qué se debe esa lejanía de los jóvenes a la que se ha referido?

-Pues no te lo sé explicar. Creo que algo no se está haciendo bien en esa forma de control de violencia. Al final, siempre se me acerca alguien y me habla de su caso o del de un compañero. Y siempre ven los celos como una prueba de amor. Hay casos en los que, si salen de casa, se tienen que hacer una foto con el móvil para que vea dónde está, con quién o cómo va.

-¿Cree que ha habido una pérdida de valores y que influye en es esto?

-Sinceramente creo que hemos perdido los valores que teníamos. Todo va más deprisa, las relaciones sexuales son más precoces, los niños empiezan a tener pareja antes, se hacen fotos comprometidas desde el punto de vista sexual, ese Whastapp permanente, el Instagram, Twitter.... Y eso es una olla a presión porque luego, en muchas ocasiones, es usado por él para chantajearla difundiendo las fotografías que le envió. He tenido casos de niñas a las que se le han roto sus vidas porque es muy difícil salir adelante después de que las fotos lleguen al director del colegio o a los compañeros. Eso ocurre. Ahora se puede castigar la difusión con la reforma del Código Penal, pero la violencia está ahí y se extiende a todos los niveles.

-¿Qué no se está haciendo bien?

-¿Qué programas de televisión tienen más audiencia? Son programas en los que está esa carencia de valores, esa utilización del sexo y de la mujer. Esto es lo que está viendo esta juventud y yo creo que eso incide mucho en lo que está pasando. Por eso, es un problema a nivel educacional. Hay que insistir mucho en la educación y debe ser obligatorio, más allá de las charlas, el enseñarle a utilizar esos medios, que sepan lo que se puede hacer con ellos. Porque saben manejar todo, añadir y cortar Whatsapp o entrar en el ordenador. Eso es muy difícil de probar y se tarda mucho tiempo en investigar, en ver si han manipulado o no el ordenador. Todo esto va también en contra de la mujer.

-¿Falta concienciación?

-Esto es un problema que tenemos porque hemos pasado de que todo sea muy tabú y muy cerrado a explotar, y no ha habido un momento intermedio. Nos tenemos que concienciar y ahí sí que tenemos que actuar todos: en la familia, el colegio, en el trabajo. Sobre todo, actuar. Siempre dicen que las cosas de pareja se tienen que resolver entre dos, pero yo creo que es un problema social.