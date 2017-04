Paros entre el profesorado interino del Conservatorio de Música Javier Perianes

El Conservatorio Profesional Javier Perianes vivió ayer la primera jornada de una huelga indefinida convocada para el personal interino por CCOO. Precisamente hoy a las 11:30, los docentes realizarán una concentración ante la Delegación Territorial de Educación.

La responsable de Educación de Comisiones en Huelva, Marina Vega, argumentó que la razón de la convocatoria se encuentra en que la "Consejería de Educación ha convocado el proceso selectivo para cubrir 200 plazas en los conservatorios de Música y Danza". Ante algo que podría parecer de carácter únicamente positivo, el sindicato incide en el hecho de que "Andalucía es la única comunidad que convoca sin exigencia de idioma cooficial, pues la otra comunidad convocante de plazas para conservatorios en 2017 es Baleares, que sí tiene el requerimiento del idioma".

CCOO cree que el adelanto de los exámenes a 2017 es por intereses políticos

Según Marina Vega, "la estabilidad del profesorado andaluz requiere de amplias ofertas de empleo público porque sólo con funcionarios docentes es posible avanzar en la mejora del sistema educativo andaluz. No obstante, es necesaria la coordinación de la oferta docente entre las distintas comunidades autónomas, pues de otro modo no se avanza en la estabilidad de las plantillas ni se facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del profesorado y, por tanto, muchos docentes se verán obligados a vivir en una comunidad en la que no residen de forma habitual y de la que intentarán marcharse en cuanto les sea posible" después de haberse provocado un efecto llamada.

El sindicato lamenta que sean intereses meramente políticos los que han llevado al Gobierno andaluz a realizar la mayor oferta de empleo público docente de todas las comunidades autónomas, obviando al profesorado andaluz de conservatorios con numerosos años de experiencia acumulada y con plantillas no fijas que superan el 70%. "Ello, cuando el reciente acuerdo para la mejora del empleo público, suscrito el pasado 29 de marzo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la mesa general, entre ellos CCOO, permitirá la consolidación de 40.000 plazas públicas en Andalucía, un marco que debiese ser tenido en cuenta también para la convocatoria de estas plazas, lo que aconseja igualmente que esta oferta se realice en 2018, y, por ello, con tiempo suficiente para la negociación del modelo de acceso que finalmente se lleve a cabo", aclaró Vega.

Todas estas circunstancias, y tras consultar al profesorado interino de los conservatorios andaluces, han llevado a CCOO a convocar la huelga indefinida los martes, miércoles y jueves entre este profesorado en tanto no se atienda su demanda para que la -ya publicada- orden de oposiciones de conservatorios se modifique y se haga efectiva en 2018, en coordinación con el resto de las comunidades autónomas y junto a las plazas de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, y tal como corresponde.

El Conservatorio Javier Perianes incorporará para el curso 2017/18 la especialidad de canto, con lo que va reduciendo el déficit que mantiene y que le separa de la mayor parte de las instituciones docentes andaluzas de sus mismas características.

Esta nueva especialidad partirá desde el nivel profesional y arrancará con una oferta de tres plazas de alumnos que irá ampliándose conforme vayan aumentando los cursos en los próximos años.