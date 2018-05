La Onubense abre Openlab, un espacio de creación digital

Openlab es una iniciativa de difusión del conocimiento abierto que parte de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Huelva (UHU), del Vicerrectorado de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras, que "ofrece servicios de impresión y maquinaria para realizar diversos proyectos multidisciplinares", explicó el director de Software Libre y Conocimiento Abierto de la UHU, Miguel Ángel Rodríguez.

De esta forma, este nuevo espacio tiene como objetivo facilitar la adopción de los procesos de compartición de conocimiento a través del DIY (Do it Yourself), formar makers y crear comunidad, tanto en hardware libre, como en el software libre y conocimiento abierto.

No es un servicio de impresión; los usuarios deben realizar sus diseños

Openlab dispone de ordenadores y espacio para que cada persona pueda llevar su propio portátil. Cuenta además con varias impresoras 3D, una CNC, arduinos, herramientas y un escáner 3D, para promover la creación de prototipos tecnológicos, diseños 3D o copias de objetos reales, entre otras prestaciones.

Cabe destacar que no es un servicio de impresión o de fabricación por encargo. Los usuarios deben realizar las principales tareas de diseño y, por tanto, deben formarse en ellas. Para ello se impartirán cursos de pequeño formato (1-2 horas) de manera periódica.