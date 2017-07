Investigadores de la UHU defienden la importancia del pino para recuperar Doñana

Junto a la zona de reforestación de hace 60 años, la otra parte arrasada fue la franja litoral y la emblemática Cuesta Maneli, que, por tratarse de un sistema dunar, será la zona más complicada. Se trata de un área en la que se daban especies como sabinas, pinos y enebros, aunque muy pocos en este último caso, aparte de una gran diversidad de matorrales. Para su recuperación "habrá que tener muy en cuenta cómo van a comportarse las dunas y si éstas van a ser objeto de las dinámicas eólicas, o los efectos de los vientos". Incluso podrá haber casos en los que no sea necesaria la actuación humana porque hay factores que hacen que los entornos puedan estar sujetos a su propia evolución. De hecho, en el sistema dunar afectado no es extraño encontrar en el subsuelo semillas de algunas de las especies de manera que aquellas podrían servir de catapulta para la recuperación de esa especial franja litoral.

Los investigadores de Agroforestales refutan que el pino piñonero no sea una especie autóctona. Quieren dejar claro que "es autóctono, como revelan los estudios que demuestran la presencia de pinares en la comarca de Doñana, desde hace al menos 6.000 años, de forma continua y muy abundante". Para ellos no hay duda de que el pino forma parte del patrimonio natural y cultural de la provincia. De hecho, las épocas en que estuvo menos presente "se debieron a deforestaciones causadas por el hombre". Junto a todo esto, destacan su aportación como productores de piñón, biomasa y madera.

Buen criterio a la hora de abordar la extinción de las llamas

Los miembros del Departamento de Agroforestales defendieron los criterios que se siguieron en la extinción del incendio, ya que "se defendieron las poblaciones, se realizó una correcta evacuación y los efectivos trabajaron en condiciones de cierta seguridad". De hecho, entiende que "la seguridad en los incendios motiva que no siempre se pueda hacer uso de los voluntarios, máxime cuando éstos no pueden ir equipados según la normativa de seguridad". Respecto a la supuesta suciedad del entorno, para estos investigadores, "el monte no estaba sucio". Con ello, desde Agroforestales se incide en un aspecto que ha hecho correr ríos de tinta: la conveniencia de que haya matorral o hierbas en los bosques de Doñana. Para estos profesores, "la suciedad en el monte no son los arbustos o las hierbas, sino los residuos sólidos: botellas, envases, plásticos e incluso electrodomésticos". Argumentaron que "es cierto que una acumulación excesiva de matorral puede necesitar controles periódicos, pero este tipo de acumulación no se daba en gran parte de las zonas incendiadas en las que recientemente se habían hecho actuaciones selvícolas". En otras palabras, la idea de que el bosque debe estar limpio de matorral es algo que entronca más con criterios agrícolas que forestales, pues tanto aquel como las herbáceas tienen el valor fundamental de generar un espacio de biodiversidad. Regresando al papel del voluntariado, los especialistas consideran que "la colaboración ciudadana es siempre bienvenida antes y después del incendio", pero entienden que ha de canalizarse en ámbitos como un comportamiento civilizado que sea exigido al resto de usuarios en relación al abandono de residuos o uso del fuego, llevando a cabo planes de autoprotección de aquellas viviendas que se encuentren en contacto urbano-forestal o exigiendo a la Administración "que controle el respeto de los usos del suelo y se evite la invasión de los montes públicos".