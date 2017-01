Huelva vive su domingo del Patrón

En un desafío a las gélidas temperaturas de la mañana, el Patrón de Huelva, San Sebastián, salió a la calle y llenó de vida el barrio en su esperado recorrido hacia San Pedro, itinerario en el que estuvo arropado por el calor de una multitud de onubenses que un año más no quisieron faltar a la procesión. En un día azul de invierno y con el cielo despejado, los ciudadanos se echaron a la calle y, al paso de la imagen, estas se inundaron de fe, tradición y alegría tras la función principal en la Parroquia de San Sebastián, oficiada a las 10:00 por el obispo, José Vilaplana, junto al párroco, José Antonio Omist.

En la homilía el obispo destacó la "hermosa coincidencia" que supone la celebración de la fiesta del mártir en domingo, día en el que los cristianos celebran su "pequeña pascua semanal para dar gloria a Cristo resucitado". Así, en este día "asociado al triunfo de Cristo" también se celebra el triunfo de San Sebastián.

Por otra parte, Vilaplana valoró que la fiesta del Patrón sirve para admirar la vida y coherencia del santo y también para imitarlo. Tras recordar que era militar con un rango importante y que Diocleciano hizo una persecución selectiva para acobardar a los cristianos, el obispo señaló que San Sebastián prefirió renunciar a su vida antes que a su fe. De este modo, no se dejó vencer ni por la amenaza del dolor ni se dejó seducir por cargos importantes.

"Estamos orgullosos del santo Patrón. Pero no basta con ello, porque se trata de una lección a imitar. Tenemos que afrontar otro tipo de prueba más sutil: cultivar más intensamente nuestra fe para ser los auténticos cristianos que el mundo necesita. No es una filosofía, el cristianismo es seguir a una persona que nos ha seducido y seguimos sus pasos. No existe sin Cristo, él es la perla preciosa", señaló.

A punto de concluir la función principal, los alrededores de San Sebastián comenzaron a llenarse de gentío y a las 10:45 los costaleros se hicieron una foto de familia en la plaza. En la puerta de la parroquia, Manuel Gómez Carnicerito, el capataz de las dos cuadrillas de 30 costaleros cada una, expresaba su ilusión ante la jornada que se presentaba. "Es un orgullo poder sacar al santo Patrón de la ciudad. Este día es muy bonito, el tiempo acompaña y vamos a disfrutarlo", comentó.

Puestos de palmitos, vendedores de coquis, globos y un bullicio de gente aguardaba a que el llamador diera la señal a las puertas de la parroquia. En el interior de la misma, a las 11:20 se quitaban los zancos del paso y Carnicerito, acompañado por Manuel López, hacía la primera levantá: "Por toda Huelva, por la gente antigua y la nueva. Por los mayores que no están y por ustedes". La imagen llevaba prendida en su banda de alcalde honorario de la ciudad la Medalla de Huelva y la de comendador de la Orden Militar de San Sebastián de Lisboa. El exorno floral, realizado por Antonio Rivera, apostó en esta ocasión por el rojo frente a los tonos más anaranjados del pasado año, tal y como explicó Antonio Madrona, diputado mayor de gobierno de la Hermandad de Estudiantes.

Repique de campanas, aplausos y cohetes. Y tras una nube de incienso apareció San Sebastián bajo el escudo de la fachada en memoria de Cantero Cuadrado, obispo que dignificó el culto al construir la parroquia. La Policía Local escoltaba el paso. La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, de la Hermandad de la Esperanza, acompañó al Patrón.

Por primera vez presidió la procesión el hermano mayor de Estudiantes, Francisco Jiménez Mier, acompañado por el primer teniente hermano mayor de esta hermandad, Fernando Jiménez Mier, y el hermano mayor de Mutilados (la otra hermandad que tiene la sede canónica en la parroquia de San Sebastián), Antonio Moreno. El presidente de la Asociación de Antiguos Vecinos de San Sebastián y pregonero, Francisco Galván, también formó parte del cortejo, así como representantes de hermandades de la Semana Santa de Huelva y de la provincia, así como las hermandades del Rocío y la Hermandad de la Cinta, Patrona de Huelva, tampoco faltaron.

Como marca la tradición, formaron parte del cortejo las autoridades militares y civiles, entre ellas la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, y buena parte de la Corporación municipal con el alcalde, Gabriel Cruz, a la cabeza. Según señaló el regidor, que es hermano de Estudiantes, San Sebastián es la esencia de Huelva, es el Patrón y la relación de la ciudad con el Patrón ha pasado por momentos duros, como cuando se perdió el carácter festivo y estuvo a punto de desaparecer. Pero después se recuperó por Estudiantes y siempre ha sido una de las fiestas señeras. "Quizás es la que tenga menos proyección hacia fuera, pero es la más castiza y se vive de modo especial y diferente", valoró.

También formaron parte de la comitiva concejales del equipo de gobierno, entre ellos el portavoz, Manuel Gómez, Alicia Narciso o Enrique Gaviño y María Villadeamigo. Del PP acudieron la portavoz municipal, Pilar Miranda, así como Berta Centeno y Carmen Sacristán. Ruperto Gallardo, presidente de C's, y el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, completaron la representación de la Corporación.

Tras bajar la rampa, en la capilla que alberga la reliquia del santo Patrón onubense, el párroco, José Antonio Omist, ofreció unas palabras ante la imagen de San Sebastián. Así, en este día de alegría recordó a quienes padecen el frío, a aquellos que no tienen lo necesario para vivir dignamente, los parados y enfermos. "Debemos ser signo de esperanza", señaló antes de rezar un padrenuestro.

Desde Cantero Cuadrado hacia Federico Mayo, la procesión llegó a una atestada Plaza de los Litri, donde los sones de la Banda Municipal de Huelva, con pasodobles típicos y tradicionales, llenaron de sonoridad la mañana. El recorrido siguió por Jesús de la Pasión y la plaza de San Pedro, con sus balcones engalanados para la ocasión. Las campanas de la parroquia de San Pedro, adornada, repicaron sonoramente.

Varias ofrendas florales recibió San Sebastián, una de ellas junto a la ermita de la Soledad, a instancias de la Hermandad del Santo Entierro. Al pasar por el callejón de Madre Ana hizo también su homenaje la Hermandad de la Cinta, como lo hiciera después la Asociación de Antiguos vecinos de San Sebastián junto a la carpa de Pablo Rada.Tres horas duró la procesión, en una jornada de convivencia muy especial para los onubenses, que después pudieron degustar en el Parque Alonso Sánchez un tradicional plato típico de Huelva: las habas con choco.