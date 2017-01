Hergueta desmiente que se hayan contratado médicos en el Complejo

El estado de la Sanidad en la provincia de Huelva mantiene el debate público entre la Junta de Andalucía y la plataforma ciudadana que reclama mejoras. Si el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva anunció el jueves la contratación de 32 nuevos profesionales para agilizar la actividad en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que reduzcan las listas de espera, ayer fue la plataforma Huelva por una Sanidad digna la que desmintió esta actuación de Salud y recalcó que no se han realizado las incorporaciones necesarias para paliar el déficit de atención sanitaria actual.

La portavoz del colectivo, Paloma Hergueta, remitió ayer una nota en la que recordó que sólo se han materializado tres de las diez contrataciones de médicos aprobadas como plan de choque "tras las denuncias de las escandalosas listas de espera de la provincia, en el verano de 2016".

Más reciente, apuntó que en la actualidad, para hacer frente a la alta frecuentación prevista en el mes de enero por las epidemias de gripe, "se contrataron a seis auxiliares y seis enfermeras, solo del día 10 al 15 de enero". "¿Quizá porque la manifestación era el 15 de enero?", se pregunta Hergueta. "¿Quizá porque en los días previos hubo una gran sobrecarga, en urgencias y en las plantas, porque se habían cerrado más camas que nunca (96), al no haberse contratado sustitutos suficientes para cubrir las vacaciones del personal?".

La portavoz de la plataforma ciudadana por la Sanidad pública confirmó que del 15 al 31 de enero "se han realizado 44 contratos, de 21 auxiliares, dos celadores y 21 enfermeras, que no han servido ni para cubrir las actuales necesidades; y eso que aún no ha llegado el pico máximo de gripe a Andalucía". Entre todos ellos, subraya, "ni un solo facultativo".

Más allá del Complejo de la capital, la plataforma indica que el hospital de Riotinto incorporó el 1 de diciembre a un oncólogo, además de dos psicólogos y dos psiquiatras "para la prestación de nuevos servicios". "No tenemos conocimiento -añaden- de más contratos de facultativos para cubrir jubilaciones, bajas, etc. Es decir, que todas estas contrataciones anunciadas no son ni siquiera suficientes para cubrir las bajas y jubilaciones que han ocurrido en este tiempo".

En el escrito remitido por Paloma Hergueta se recuerda que la situación viene de lejos, ya que desde el año 2015, "no solo no se han incrementado los recursos disponibles para atender a la población, sino que se han reducido globalmente".

Cuando en noviembre de 2015 finalizó el concierto con el hospital Blanca Paloma, apunta la portavoz, "se prometieron para compensarlo 104,5 contratos (24,5 para facultativos) de los que sólo se han hecho efectivos 88 a lo largo del pasado año". "Y aún faltan 16 trabajadores de los prometidos por contratar, doce de los cuales corresponden a facultativos", añaden.

También para compensar la pérdida de camas, recuerdan, se dijo que se abrirían 15 en el hospital Vázquez Díaz y otras 15 en el Complejo. "El problema es que esas camas han estado cerradas más de siete meses este año".

"Teniendo en cuenta que en el Blanca Paloma había 280 trabajadores y 200 camas, está meridianamente claro que los recursos destinados en el Complejo Hospitalario para compensar esta finalización del concierto han sido insuficientes, causando un aumento neto importante en las listas de espera", explica Hergueta. Y da el dato de las menos de 2 camas por cada mil habitantes que se da en Huelva tras el cierre del hospital concertado, de las que "muchas de ellas están cerradas; 'en reserva', como prefiere decir la Administración, de ahí los colapsos en urgencias, porque abrirlas requiere contratar personal que las atienda". Frente a estos números, la media de 2,48 camas por mil habitantes en Andalucía, los 3,42 de España o los 5,2 de Europa.

"¿No se dan cuenta que los pacientes ven y sienten cada día las demoras, la escasez de personal y la merma de la calidad, y que su propaganda ya no sirve para tapar lo grave de la situación?", finaliza el comunicado.