Hacienda pide al Consistorio que pague a los proveedores en menos de 30 días

"Basta con leer el dictamen para revocarlo"

El Pleno de esta mañana en el Ayuntamiento debatirá la propuesta de revocación de los acuerdos del anterior mandato por los que el Consistorio onubense se acogió al plan de ajuste tutelado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Según el alcalde, parece que el único punto del orden del día será "aprobado, con la máxima humildad y el respeto, ya que el Consultivo dice claramente que se vulnera la ley y que hay motivos para proceder a esa revocación, que es un acto ilegal y, por lo tanto, no está sujeto a derecho". Para el primer edil, "esto no es una opinión, un hecho que se utiliza para poder revocar una situación presupuestaria, no es un defecto formal. Lo que dice es que el Ayuntamiento no de debía acoger a esas medidas, porque es ilegal. Es una situación no ajustada a Derecho e ilegal". A su juicio, "basta con leer el dictamen del Consultivo para apoyar la revocación". Lo que no está cerrada todavía es la reunión prevista con el Ministerio.