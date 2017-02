Granada marca el camino que seguirá Huelva para recuperar sus dos hospitales

En pocos días el BOJA publicará la orden que deroga la fusión hospitalaria que en Granada se realizó a través de una orden que la Consejería de Salud emitió en noviembre de 2014. Huelva será la siguiente en ver cómo los dos centros integrados en un complejo hospitalario, regresan a su estado previo. De hecho, para el 8 de marzo, el SAS entregará a los representantes de los sindicatos de la sanidad onubense un borrador que la Administración andaluza confía en sacar adelante.

Así se decidió ayer en la reunión de la mesa sectorial que contó con interlocutores sindicales de las dos provincias afectadas. La representación del SAS estuvo encabezada por la directora de Profesionales, Celia Gómez.

Los responsables del Sindicato de Enfermería Satse y CSIF en Huelva, Antonio Botello y César Cercadillo, respectivamente, coincidieron en vincular la futura orden derogatoria con la condición de que el futuro de la asistencia hospitalaria que se tiene que debatir a partir de hoy mismo, parta de la situación previa a la fusión, es decir, que la capital cuente con dos hospitales diferenciados: el Juan Ramón y el Infanta Elena. Antonio Botello enfatizó en la trascendencia que tiene que se defina una cartera de servicios para ambos centros asistenciales. El presidente de Satse-Huelva insistió en que "no vamos a dar al SAS un visto bueno incondicional sin saber cómo quieren que quede esto", pues "no podemos encontrarnos con que en el futuro saquen una nueva orden". Desde el Satse se quiere que "queden concretados qué servicios irán en cada hospital, ya que hay que hablar de eso y no de qué tipo de especialistas habrá en ambos centros". Botello, por otro lado, entiende que la próxima orden invalidará por sí misma el recurso presentado por Salud contra la sentencia que daba por nula la fusión. Satse se congratula, no obstante, de que "por fin se llegará a un momento en el que los profesionales no temerán encontrarse en situaciones de inseguridad jurídica".

Desde CSIF, Cercadillo también se mostró optimista ante la futura orden derogatoria aunque insistió en que "hay que regresar al punto 0" y una vez allí "negociar, pues quizá haya cosas en las que no haya marcha atrás, como el Área materno-Infantil que se trasladó al Juan Ramón Jiménez, aunque exigiendo una mejor dotación".

La retirada inmediata del recurso que, a finales de año, presentó Salud ante el TSJA a causa de la sentencia que anulaba la fusión hospitalaria onubense, podría tener efectos negativos para muchos trabajadores que actualmente tienen sus contratos realizados a nombre de Complejo Hospitalario (CHUH). Esa es una de las razones por las que los sindicatos prefieren que la orden derogatoria, que presumiblemente se haga efectiva el próximo mes, acabe de manera legal con el complejo que habrá tenido una escueta vida de algo más de un año.

La orden granadina contempla el desdoble de las dos áreas hospitalarias fusionadas, concretando que "cada hospital de referencia dispondrá de estructuras de dirección, gestión y funcionales propias". El SAS se da un plazo de seis meses para adaptar las "estructuras de dirección y funcionales existentes en la actualidad, a lo establecido en la presente Orden, acomodando su funcionamiento y régimen competencial a la nueva demarcación territorial de áreas hospitalarias que se establece".

Para hoy, ya en Huelva, los dirigentes sindicales tienen previsto un encuentro con el director-gerente del CHUH, Antonio León, en el que han de darse los primeros pasos sobre cómo va a ser la asistencia hospitalaria en la provincia.