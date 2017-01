La Diputación acude a Fitur con "un millón de turistas" en 2016

La Diputación de Huelva hará de la celebración del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos el eje principal de su participación en la Feria Internacional de Turismo que abre sus puertas mañana en Madrid. Así al menos lo expresó su máximo dirigente, Ignacio Caraballo, quien recordó que el año pasado "llegaron a Huelva 982.218 turistas a falta de contabilizar los datos del mes de diciembre, con lo que superaremos con creces el millón de visitantes, una cifra que nos trasladaría a los mejores resultados de nuestro destino con cifras anteriores a la crisis económica", algo especialmente sostenido en los turistas nacionales, ya que del mercado español, Huelva recibió 769.486 visitantes.

En este contexto, el presidente de la institución provincial no dejó pasar la oportunidad para volver a recordar "la necesidad que tenemos de mejorar las infraestructuras, ya que para ir a Fitur, desde Sevilla a Madrid tardamos dos horas y media, pero desde Huelva a Sevilla, una hora y media; necesitamos trenes más modernos y vagones propios del siglo XXI, así como la conexión con la Ruta de la Plata a través de la N-435 y que el Gobierno no demore por más tiempo los permisos para la construcción de un aeropuerto; no podemos tirar del carro del turismo sólo con promoción".

De nada sirven las promociones, si los comercios cierran un sábado o un domingo"Ignacio CaraballoPresidente de la Diputación

En lo que se refiere a la participación de lo que llamó "la mayor feria mundial de turismo", la imagen del Muelle de las carabelas será la que dé la bienvenida a cuantos se acerquen al estand de Huelva en el pabellón de Andalucía a partir de mañana. Será una muestra clara de la intención por hacer del 525 Aniversario el centro de las intenciones promocionales de la Diputación onubense junto con la Capitalidad Gastronómica de la capital que dispone de estand propio. Caraballo adelantó que será la promoción deportiva la que protagonice la promoción de Huelva. Entre ellos, destaca la regata Huelva-La Gomera, "la única nacional de carácter transoceánico con 750 millas náuticas de recorrido y para la que están ya apuntados 18 barcos de máxima calidad que tomarán la salida desde Mazagón el próximo 2 de septiembre".

Junto a ellos, se encuentra la Copa del Mundo de triatlón, "una prueba muy exigente que traerá un campeonato del mundo a Andalucía y que discurre desde Punta Umbría a la capital". Además, se encuentra la prueba "Huelva Extrema, que a lo largo de 150 kilómetros recorrerá desde Almonaster la Real hasta Punta Umbría alentados por la enorme dificultad del recorrido" y por último "con el Meeting de Atletismo, que es una buena prueba del esfuerzo que hemos tenido que hacer para dedicar un estadio sólo al atletismo, donde se desarrolla la segunda prueba mejor valorada de todo el calendario nacional según la propia Federación española y que este año queremos que tenga un marcado carácter iberoamericano, con atletas de primer nivel".

La segunda de las bazas que esgrimirá la Diputación onubense será la gastronomía, en lo que se entiende como un complemento a las actividades que desarrolle la capital y que, bajo el lema Ven a descubrirlo y #SienteHuelva, "llevará a cabo la realización de vídeos cortos en los diferentes pueblos de la provincia en los que se den a conocer sus lugares típicos, sus restaurantes y sus tapas típicas". Uno de los ejemplo es el showcooking que correrá a cargo del chef Daniel del Toro, concursante de Masterchef y que correrá a cargo de dos grandes cocineros de la provincia como José Duque, del restaurante Casa Dirección de Valverde del Camino y Diego E. García Cassini, de la taberna La Bohemia de Huelva.

Pero sin duda, el nombre propio que llamará a multitudes al estand de Huelva será el de su embajador, Manuel Carrasco, que "tomará parte en el showcooking" y que será el protagonista del vídeo turístico que grabó pata la promoción de la provincia como una de las grandes apuestas del Patronato Provincial de Turismo.

No obstante, la insistencia de Caraballo para destacar el primer objetivo de la presencia de la Diputación en Fitur, es el de "contar con la presencia de todos lo pueblos que quieran contar con un espacio propio para presentar sus bazas turísticas" y señaló que "una de las cosas más importantes que se pueden destacar de Fitur son los contactos que los empresarios del sector turístico mantienen a lo largo de los días que se celebra, ya que se cierran operaciones que permiten continuar con el crecimiento que apuntan las cifras y eso cuantificarlo es muy complicado. Faltar a Fitur sería un pecado mortal para Huelva", reconoció Caraballo, quien también apuntó sus quejas a la falta de colaboración de algunos sectores, especialmente "si se tiene en cuenta que el turismo es un sector transversal, que depende y es influido por varios otros. Por ejemplo, de nada sirven las campañas de promoción que se llevan a cabo para intentar que lleguen turistas a Huelva, si luego nos encontramos con los comercios vacíos un sábado o un domingo. Huelva tiene un producto para competir con cualquiera en Fitur y en eso tenemos que ayudar todos.