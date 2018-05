CGT cree que los docentes interinos no tienen asegurada su estabilidad

El sindicato CGT ve insuficiente el acuerdo al que llegó la mesa sectorial de Educación, entre la Junta y los sindicatos representados allí por el que los docentes interinos no serán expulsados de las bolsas de trabajo si no se presentan a las oposiciones que la Junta convoque. Precisamente este mismo año habrá exámenes para enseñanzas secundarias.

CGT, sindicato no presente en la mesa sectorial, considera que el acuerdo no da garantías de estabilidad a estos profesores. Según explicó el representante en Huelva de este sindicato, Alfonso Domínguez, el acuerdo "es un arma de doble filo ya que aunque el interino no se presente a las oposiciones, esto no le garantiza que le vayan a llamar el curso siguiente" por lo que de alguna manera puede encontrarse en situación de desventaja. Domínguez recordó que el 90% de estos docentes son personas que en su momento aprobaron las oposiciones pero que no consiguieron plaza. Para CGT, la solución a este colectivo es que se establezca un doble acceso en el que por un lado estén estos docentes y por otro, aquellos que acceden a la docencia a través de las oposiciones. Domínguez argumentó que "estos profesores ya han demostrado con creces su valía para ejercer esta profesión".

Tanto CGT como Ustea convocaron en marzo una huelga que fue seguida por el 30% de los 1.500 interinos que trabajan en la Educación pública onubense. Esos paros tuvieron una repercusión destacada en 28 institutos ya que la huelga coincidió con las evaluaciones del segundo trimestre del curso. Domínguez vaticinó que la situación se repetirá con una nueva convocatoria prevista entre el 14 de mayo y el 31 de julio.

Podemos, según señaló su responsable de Educación, Fernando Cobos, coincide con las tesis de CGT. Recordó que el 20% de los puestos que ocupan loa profesores interinos tienen carácter estructural y no son coyunturales.

La decisión de Educación, hecha pública el pasado miércoles, coincide en el mismo año con una convocatoria pública de plazas que se considera muy generosa teniendo en cuenta que no se han podido realizar convocatorias durante los años de crisis.