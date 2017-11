La Agrupación abordará el jueves las conexiones con Zafra y Sevilla

Dos son las cuestiones que centrarán la reunión que la Agrupación de Interés por las Infraestructuras, de la que forman parte 135 entidades, mantendrá en la tarde del jueves. Según avanzó ayer su presidente, Juan José García del Hoyo, por un lado se abordarán las posibles inversiones para la Huelva-Zafra (el Puerto se ha reunido con Extremadura y ADIF para impulsar este ferrocarril) y, por otro, se reclamará la alta velocidad Huelva-Sevilla.

Tal y como recuerda el también presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESph), desde el año 2015 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este último proyecto está varado. Y eso que era el segundo sometido a exposición pública.

Fue el 28 de septiembre de 2008 cuando un primer estudio fue aprobado de forma definitiva por Medio Ambiente pero, al no comenzarse la ejecución del proyecto en el plazo de cinco años, esa evaluación perdió toda su vigencia, por lo que el proyecto inició en octubre de 2015 el mismo trámite en aplicación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Aún con la resaca que supuso aquella primera tramitación de la DIA favorable (la odisea duró siete años, de 2001 a 2008), el segundo estudio volvió a estar en fase de audiencia en octubre de hace dos años.

"De lo que se presupuestó de dinero público para 2016 no se ejecutó nada, en 2017 no se incluyó nada, y para 2018, con la polémica que hay, he leído que el presidente del PP, Manuel Andrés González, afirma que hay un compromiso del Ministerio de Fomento para que la alta velocidad llegue a Huelva en 2018", recapituló García del Hoyo.

Por ello, a su juicio, "lo que hay que hacer ahora es presionar mucho" para que ese compromiso se ponga sobre la mesa. Y para "que nos den información". Porque, si está el EIA pero no se ha publicado resolución alguna, se pregunta cómo van a empezar las obras. Y es que todo lo que sólo conste en un papel es simplemente "un brindis al sol".

Pero para la Agrupación no es sólo esencial que se ponga en marcha cuanto antes esta conexión para viajeros, sino también al efecto de unir el Puerto onubense con los corredores y con una línea de doble vía, que es lo que está previsto en el proyecto. Se trata de contar con una conexión que en tres cuartos de hora una Huelva y Sevilla, lo que requiere un trazado distinto al actual.

"Cuando llegas a Escacena, te metes por una curva en el Aljarafe tremenda que forma parte del trazado que se hizo en el XIX porque el promotor de la vía, que era Sundheim, tenía una finca por allí que estaba cortando madera. Entonces, el tren toma la curva hacia el norte, luego hacia el sureste, luego vuelve al norte... Y en un tercio del recorrido computas casi dos tercios del tiempo, algo que te quitas con un trazado directo desde Valencina a La Palma por la parte del valle de atrás del Aljarafe", comenta.

Esto es lo que está previsto en el proyecto y es lo que la agrupación quiere que se realice "cuanto antes". Pero, en paralelo, el trazado también requiere mejoras entre La Palma y Huelva, toda vez que habría que eliminar 28 pasos a nivel. "Si no se consigue racionalizar eso, el tren frena al llegar a cada uno. No se ha hecho nada y para eso sí había dinero en los presupuestos de este año", señala García del Hoyo.

Lo que sí se ha hecho, sin embargo, es la nueva estación, que se inaugurará en breve, un proyecto que, a su juicio, no era urgente, como sí lo son las vías. Sí que era vital, no obstante, para que el Ayuntamiento pudiera liberar los terrenos para sacar a concurso el Ensanche Sur. "Arreglar las vías, quitar los pasos a nivel e iniciar un trazado de alta velocidad para tener una conexión ferroviaria con Sevilla que permita reducir tiempos -ya que se invierte hora y media, si no hay averías- es lo importante", concluye.