Despedida digna del Aracena

La UD Aracena ganó ayer su partido en casa con rotundidad y claridad. Era una de las últimas balas para salvarse e hizo los deberes. Sin embargo a falta de dos jornadas está a siete de la salvación, por lo que matemáticamente ha bajado de categoría.

En cuanto al partido pese a la amplitud del resultado la noticia del partido es que el marcador fue muy corto, ya que los serranos tuvieron varias ocasiones más en la primera para irse con otro marcador al descanso y, sobre todo, en la segunda mitad fallaron cuatro ocasiones muy claras de gol, tres en las botas de Francisco, y hasta alguna otra aproximación.

El Tharsis no pudo nunca con el Aracena y especialmente se vino abajo, tras una tremenda protesta arbitral, tras el segundo gol de penalti de los locales. Cierto es que la pena máxima fue un grave de error del árbitro porque la falta a Santiago fue claramente fuera del área, aunque en la primera mitad tras esta jugada hubo dos penaltis más no pitados; uno a Alejandro C. y otro al mencionado Santiago. La primera mitad comenzó con alternancia en el juego y sin un dominador claro y a los pocos minutos el primer tanto en el minuto 10 de Alejandro C. en una jugada algo desafortunada para el Tharsis. Tras esto ambos equipos siguieron luchando con una bonita lucha y partido bonito para el espectador. En el 24 el 2 a 0 con un penalti que no era, falta a Santiago fuera del área, y que marcó el veterano José María. A partir de ahí el Aracena pudo sentenciar el partido y no lo hizo. En pocos minutos dos ocasiones muy claras, siendo la mejor una jugada por la banda izquierda donde Alejandro regateó a varios rivales y se presentó dentro del área chica. Pasó a un compañero y ocasión fallada.

En la segunda parte el dominio del Aracena aún fue mayor y el Tharsis apenas contó con ocasiones claras en los primeros minutos, sí cerca del pitido final. El partido estaba roto, apenas medio campo y con el equipo visitante asumiendo riesgos para marcar, el Aracena contó con innumerables ocasiones hasta que se terminó el encuentro.