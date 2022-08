Zara, Mango y Stradivarius tienen todos los básicos baratos para tus looks de vacaciones.

No es necesario estar todo el mes de vacaciones para querer sacarle todo el potencial a nuestros looks. Sobre todo después de haber descubierto los 31 looks de Zara para copiar en agosto y que estamos seguras que te solucionarán la vida. A pesar de ello, nada nos parece más interesante para las vacaciones de verano que atrevernos a experimentar y jugar con nuestros estilismos.

Es decir, que los diez básicos baratos que no deben faltar en tu maleta en vacaciones no sean las únicas prendas con las que atreverte a probar. Tienes el conjunto perfecto del verano y estás dispuesta a explotarlo al máximo, pero también tienes los básicos baratos de Zara, Mango y Stradivarius para todos tus looks de vacaciones.

Da igual que te vayas al mar o a la montaña, que vaya a hacer turismo o que no te pienses mover de la tumbona, necesitarás un básico para cada momento y en Zara, Mango y Stradivarius tienen las mejores propuestas y más económicas para que te las lleves en la maleta estas vacaciones y seas la que más estilo tiene de todo el verano.

Los pantalones cortos de lino de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones de lino de Zara para llevar en la maleta en vacaciones tienen un precio de 22,95 euros.

El vestido negro de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido negro de Mango para llevar en la maleta tiene un precio de 39,99 euros.

La falda midi de flores de Stradivarius

Disponible desde la talla 32 hasta la 44, la falda midi de flores de Stradivarius para llevar en la maleta tiene un precio de 22,99 euros.

El top de punto de canalé de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camiseta de punto de canalé de Zara para llevar en la maleta en vacaciones tiene un precio de 15,95 euros.

El capazo de mimbre de Mango

El capazo de mimbre de Mango para llevar en la maleta en vacaciones tiene un precio de 49,99 euros.

Los shorts vaqueros de Stradivarius

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los shorts vaqueros de Stradivarius para meter en la maleta tienen un precio de 19,99 euros.

La camisa de lino cruzada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de lino cruzada de Zara para llevar en la maleta tiene un precio de 22,95 euros.

El mono vaquero de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono vaquero de Mango para llevar en la maleta tiene un precio de 49,99 euros.

El vestido de flores de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Stradivarius para meter en la maleta tiene un precio de 25,99 euros.

Las sandalias planas con abalorios de Zara

Disponibles desde el 36 hasta el 41, las sandalias planas con abalorios de Zara para llevar en la maleta tienen un precio de 59,95 euros.

El vestido blanco de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido blando de Mango para llevar en la maleta tiene un precio de 59,99 euros.

El bolso bandolera de Stradivarius

El bolso bandolera de Stradivarius para llevar en la maleta tiene un precio de 12,99 euros.