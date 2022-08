Cómo comprar un vestido de invitada de talla grande por internet y acertar.

Comprar por internet es una ventaja a la que no terminamos de acostumbrarnos, sobre todo porque hay cosas para las que todavía tenemos un poco de miedo. Por ejemplo, la búsqueda del perfecto look de invitada. Por regla general, a la hora de dar con el estilismo ideal, preferimos recorrer las tiendas en las que las invitadas con más estilo fichan sus looks, aunque hay veces que nos resulta imposible dar con los vestidos de invitada con los que sobrevivir a la ola de calor. Sobre todo si lo que buscamos son vestidos de invitada de tallas grandes por internet.

Después de tanto tiempo con tallas normativas por todos lados y con la aparición de empresas que apuestan por tallas no normativas con compra por internet, es normal tener dudas y no tener seguridad en lo que marcas on line pueden ofrecer.

El primer paso para tener una experiencia reconfortante es ir con la mente abierta, queriéndote y pensando siempre que tu no tienes que adaptarte a la ropa si no la ropa tiene que adaptarse a ti. Desde Laazo80 nos dan las claves perfectas para ayudar a comprar por internet vestidos de invitafa de tallas grandes sin equivocaciones, con confianza y sin fallos.

Medirte bien y conocer la composición de la prenda

Laazo80 no se fija en las tallas, ya que desde siempre las medidas han ido cambiando a placer de los fabricantes y de las multinacionales. Hay que fijarse en los tallajes y medir pecho, cintura y cadera, para saber que talla es la nuestra según el fabricante. En este punto tenemos que tener en cuenta también la composición, ya que si un vestido tiene elastano, es posible que según también el modelo, ceda más o menos.

Apoyarte en el asesoramiento de los profesionales

Hay empresas de moda, como Laazo 80, que tienen un chat en línea con horario comercial en el que puedes preguntar por cualquier cosa y te asesoran. Medidas, colores, posibles combinaciones… Además de profesionales, conocen perfectamente sus diseños y saben cuáles pueden dar más talla, cuáles menos y te ayudan a elegir la talla correcta si tienes dudas después de medirte.

Contrastar por todas las vías para mayor confianza

Por redes sociales, a través de reseñas de Google, de la propia web, por los comentarios de otras personas... Normalmente habrá en todas las tiendas de ropa reseñas de algún tipo; en web, Google o redes sociales. Si todavía tienes dudas, puedes fijarte en ellos y comprobar si esa tienda te funciona.

Ser receptiva con todo el abanico de modelos

Muchas veces pensamos que por tener ciertas tallas hay modelos que no son para nosotras porque se notan ciertas partes que socialmente no deben notarse o enseñamos algo que creemos que no se debe enseñar y… ¡Para nada! Eres libre de utilizar el modelo que a ti te guste independientemente de cómo sea, qué enseñe, qué ajustado u holgado sea… ¡Vamos a intentar no dar por hecho que algo no es para nosotras por nuestra corporalidad, ya que no es así!