¿Qué es la resiliencia?

La resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades, asumir con flexibilidad las situaciones difíciles y salir fortalecidos de ellas. No se nace con dicha capacidad, es un rasgo que se desarrolla y se aprende. Por tanto, todos podemos desarrollarla y potenciarla al no ser algo innato.

Cuando una persona es resiliente y le toca vivir una situación difícil, aprovecha dicha experiencia para crecer y desarrollar sus potenciales y salir fortalecida de ellas. Es verdad que esta capacidad que no es innata, pero sí que influye para bien haber tenido alguien cercano –un padre, una madre, un cuidador– que le haya servido de modelo o ejemplo. Pero también hay personas que lo han desarrollado por ellas mismas. Ser resilientes no significa que no tengamos problemas, tragedias, traumas, estrés... ya que todos, en menor o mayor medida, vivimos una serie de circunstancias dolorosas a lo largo de nuestra vida.

La resiliencia es un conjunto de pensamientos, emociones y conductas que se pueden adquirir y desarrollar. Un ejemplo muy claro de resiliencia es el del psiquiatra austriaco Victor Frankl en un campo de concentración, que le sirvió para publicar su obra maestra El hombre en busca de sentido. Victor Frankl refiere que el sentido de la vida es fundamental para mantenernos con vida. En su caso, fijarse en las pocas cosas positivas que había en el presente le ayudaban a llevar mejor lo que estaba viviendo, aceptando el suceso traumático sin negarlo, sintiendo el dolor.

Rasgos identificativos

Hay una serie de características comunes en las personas que han desarrollado mayor resiliencia:

Tienen una a utoestima estable y positiva. A la hora de atribuir la causa de cualquier situación traumática como algo del exterior a gestionar, aceptan que el suceso está pasando por doloroso que sea pero no culpándose por ello, es decir no viven desde esa culpa irracional.

A la hora de atribuir la causa de cualquier situación traumática como algo del exterior a gestionar, aceptan que el suceso está pasando por doloroso que sea pero no culpándose por ello, es decir no viven desde esa culpa irracional. Son capaces de verbalizar lo que está pasando tanto a nivel emocional como a la hora de tomar conciencia. Muchas personas no hablan del problema, “así, si no hablo, no existe”. Todo lo contrario: una persona resiliente habla sin tapujos de lo que le ha pasado o está pasando, no hacia el exterior sino hacia si mismo, de forma introspectiva.

tanto a nivel emocional como a la hora de tomar conciencia. Muchas personas no hablan del problema, “así, si no hablo, no existe”. Todo lo contrario: una persona resiliente habla sin tapujos de lo que le ha pasado o está pasando, no hacia el exterior sino hacia si mismo, de forma introspectiva. El sentido del humor ante cualquier adversidad es fundamental para bajar la presión del suceso y así poder vivirlo de una forma más llevadera. Les encanta contagiar a los demás de su actitud positiva ante la vida junto con su buen humor.

ante cualquier adversidad es fundamental para bajar la presión del suceso y así poder vivirlo de una forma más llevadera. Les encanta contagiar a los demás de su actitud positiva ante la vida junto con su buen humor. La creatividad, la búsqueda de soluciones, ayuda a sacar nuestros potenciales que en la adversidad salen a relucir.

ayuda a sacar nuestros potenciales que en la adversidad salen a relucir. Aceptan la realidad tal como es, es decir, aceptan el trauma que están viviendo sin disfrazarlo. Ven los problemas como una oportunidad para superarlos y aumentar la capacidad de autocontrol sobre nuestras emociones y sentimientos (ira, enfado-rabia).

que están viviendo sin disfrazarlo. Ven los problemas como una oportunidad para superarlos y aumentar la capacidad de autocontrol sobre nuestras emociones y sentimientos (ira, enfado-rabia). Suelen practicar el aquí y ahora; es decir, vivir en el momento presente y lo que hay en ese momento concreto y no en lo que podría ocurrir. No se alimentan de incertidumbre y preocupación del futuro que no ha llegado.

y lo que hay en ese momento concreto y no en lo que podría ocurrir. No se alimentan de incertidumbre y preocupación del futuro que no ha llegado. Les gusta rodearse de personas positivas, amistades que sumen y no de personas negativas.

amistades que sumen y no de personas negativas. No necesitan controlar “todo”, saben navegar en la incertidumbre y su control solo está basado en sus emociones (interior) y no en las circunstancias (exterior), que no se pueden controlar.

y su control solo está basado en sus emociones (interior) y no en las circunstancias (exterior), que no se pueden controlar. Si no pueden conseguir algo, no dejan de tener ilusión por objetivos-metas. No luchan contra el viento, todo lo contrario: ponen sus velas para aprovechar dicho viento.

por objetivos-metas. No luchan contra el viento, todo lo contrario: ponen sus velas para aprovechar dicho viento. Buscan ayuda y apoyo, de ahí lo importante que es para ellos rodearse de personas positivas. Saben que sentirse acompañado o buscar ayuda de un profesional ante un problema puede hacerlo más liviano, además de aprender y salir más fuertes de dicha experiencia.

Es cierto que no importa la gravedad del trauma para poder ser resiliente, lo que sí puede pasar es que se acumulen diferentes situaciones vitales de manera traumática (falta de trabajo, enfermedad de un ser querido, problemas de insomnio, somatizaciones: puede hacer que sea más difícil mantener dicha actitud pero, como decía Cyrulnik, “la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma”.

Podemos potenciar la resiliencia, permitiéndonos sentir todas las emociones que surjan en el momento de la situación negativa; no te enganches a los pensamientos negativos o de ataque contra ti. Y aprovecha para sacar de la dificultad una posibilidad u oportunidad. Las crisis son oportunidades. Acepta y acepta; el dolor es inevitable, el sufrimiento, opcional.

“Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias”. Victor Frankl.