Estos son los cinco mejores institutos públicos de Huelva este 2024

¿Pensando dónde matricular a tu hijo el próximo curso académico porque empezará el instituto? El comparador online Micole.es ha hecho público el ránking de los mejor valorados por la comunidad educativa en la capital.

Se trata de algunos de los centros educativos que más interés despiertan entre los usuarios, atendiendo al tráfico de sus perfiles en Micole y a las valoraciones de las familias (orden alfabético).

Instituto Alonso Sánchez de Huelva

Un centro público de Educación Secundaria, Bachillerato y FP ubicado en Calle Joaquín de la Torre 7, Huelva.

Este instituto en Huelva es de carácter laico y mixto. Se encuentra dentro del rango de precios de gratuito o menor de 100 euros, además sigue un modelo educativo genérico, siendo su idioma vehicular el español.

Entre sus servicios, el instituto público Alonso Sánchez cuenta con comedor y actividades extraescolares. Este es el IES mejor valorado de Huelva capital, con una puntuación de 4,8 sobre 5 en micole.es

"Instituto de enseñanza bilingüe de Secundaria y Bachillerato con muy buen nivel educativo. Profesores disciplinados y muy implicados con los alumnos", comenta la usuaria Noelia Galvín.

IES Alto Conquero

El Instituto Alto Conquero es un instituto público de educación secundaria, bachillerato y FP ubicado en la Avenida Manuel Siurot 36, en Huelva capital.

Este instituto en Huelva, al igual que el anterior es de carácter laico y mixto. Se encuentra dentro del rango de precios de gratuito o menor de 100 euros y además sigue un modelo educativo genérico, siendo su idioma vehicular el español.

Tiene una valoración de 4,3 sobre 5 y entre las valoraciones se pueden leer algunas como las que deja Carmen: "Un centro maravilloso con profesores implicados y comprometidos. Recordaré con cariño los dos años que pasé allí cursando el bachillerato y las clases de Filosofía, Lengua, Arte, Latín y Griego que tanto me enseñaron. Ahora me preparo para ser profesora de Historia y nada me gustaría más que poder dar a otros alumnos y alumnas lo que este centro me aportó como persona y como estudiante. ¡Viva la educación pública!"

IES Estuaria

Ubicado en la capital, en Calle Cortegana 33, Huelva. Reúne las mismas características que los dos centros anteriores y tiene una valoración de 4,3 sobre 5 en el portal Micole.es

"El mejor instituto sin duda alguna. Es una maravilla, profesores totalmente vocacionales, muchísimas actividades en las que participan los alumnos y profesores, buen royo entre todos, el equipo directivo impecable", comenta Raúl Méndez, uno de los usuarios.