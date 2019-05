Los actos romeros de Cartaya comenzaron de la mano de Patricia Millán Fernández, que pronunció un emotivo y bonito pregón de exaltación a San Isidro Labrador ante un repleto teatro. Así arrancaron los prolegómenos de la romería cartayera, que tendrá lugar entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

Precisamente la pregonera abrió, a primera hora del domingo, la comitiva de romeros que iniciaron la peregrinación a la Pradera, para la tradicional búsqueda del Santo, que, después de una jornada de convivencia entorno a la ermita, fue trasladado hasta la casa hermandad acompañado por numerosos romeros. Y precisamente desde la casa hermandad parte hoy la procesión que trasladará a San Isidro, en el día de su onomástica, hasta la parroquia del Apóstol San Pedro, para que den comienzo los actos religiosos, que desembocarán en la próxima fiesta romera.

La pregonera Patricia Millán repasó con su oratoria sus propias vivencias romeras desde pequeña y su especial relación con San Isidro a partir de su etapa como estudiante de ingeniería agrícola, carrera de la que San Isidro es el Patrón. A partir de entonces, el Santo se convirtió en su referencia, junto con su devoción rociera, heredada de su padre.

No faltaron referencias a romeros de toda la vida, “los que siguen haciendo el camino al pie de la carreta y los que ya no están”, ni tampoco a momentos muy característicos de una celebración a la que se agrupan familias enteras. Y todo ello, aderezado con el acompañamiento musical de la guitarra de Manuel Jesús Rodríguez El Guli; que brilló especialmente en los fragmentos en verso del pregón, y las actuaciones de Jony Cortés, al cante; y de María Teresa Cruz, al baile.

Especialmente emotivos fueron los momentos en los que la pregonera agradeció su apoyo a los hermanos mayores y a su familia, tanto a sus padres, como a su marido, “que hayan hecho germinar en mí esta fe y esta devoción por San Isidro”. Agradecimientos que hizo extensivos a “estos artistas que hoy me han acompañado”. “Quería que todo saliera bien y por eso me he rodeado de los mejores, y quiero agradecerles públicamente su apoyo”.

La salida procesional de San Isidro se celebrará hoy a partir de las 19:30 desde la casa hermandad y llegará hasta la parroquia del Apóstol San Pedro, donde permanecerá la imagen del Santo para la celebración del triduo, que tendrá lugar del 27 al 29 de mayo.

El 30 de mayo, la Plaza Redonda acogerá la tradicional ofrenda de flores a San Isidro, y al día siguiente los romeros realizarán el camino de ida hasta la pradera, donde se celebrará la romería cartayera hasta el 2 de junio. El Ayuntamiento, que organiza la celebración romera, está cerrando y ultimando estos días todos los detalles organizativos y de seguridad en torno a la romería.