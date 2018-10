El auge de la electroestimulación

La técnica de la electroestimulación muscular o EMS se ha convertido en estos últimos años en una de las disciplinas más populares debido a la versatilidad de las opciones que ofrece y los múltiples beneficios que brinda a nivel físico, deportivo y terapéutico. Esta técnica promete pérdida de peso y tonificación muscular de forma más eficiente que otro tipo de ejercicios, por lo que es ideal para las personas que buscan reducir el tiempo dedicado a hacer deporte.

La electroestimulación ha evolucionado, ya que en un principio se utilizaba para temas de rehabilitación, en los que sin necesidad de cargas externas se puede fortalecer y trabajar la musculatura para curar lesiones; más tarde se comenzó a utilizar en clínicas estéticas, lo que se conoce como gimnasia pasiva, donde la persona se tumba y se le conecta la máquina; y por último, en los entrenamientos de equipos de fútbol y de atletas de diferentes áreas, lo que hizo que se generalizase esta disciplina.

Los profesionales aconsejan practicar un máximo de dos sesiones semanales

Miguel, entrenador en el centro Move On de Huelva, explica que "existen numerosos sistemas; nosotros sustituimos hace un tiempo Miha bodytec, un sistema alemán, por Wiemspro, una empresa malagueña cuyas principales ventajas son su sistema inalámbrico con un mayor amperaje, aumento de la sensación de comodidad y da más posibilidades a los profesionales a la hora de manejar más variables a tiempo real con el cliente, ya que antes se hacía mediante programas de entrenamiento ya establecidos". Wiemspro permite, a través de un traje o chaleco con electrodos emisor de impulsos eléctricos, el cual depende de aquellos parámetros que se establezcan de frecuencia, como tipo de onda o profundidad, y mediante un dispositivo; y una aplicación controlada por los monitores, adaptarse a los diversos entrenamientos individuales o grupales, especialmente al funcional.

No es recomendable practicar más de 2 sesiones a la semana de unos 20 minutos cada una, y se debe dejar un margen de entre 42 y 78 horas de recuperación posentreno de electroestimulación integral. "Es una herramienta que intensifica y va un paso más allá en el entrenamiento, por lo que el cuerpo se expone a un estrés algo mayor que cualquier otro ejercicio de una intensidad más baja. Después de una sesión es aconsejable una buena hidratación, una dieta equilibrada y descansar mínimo unas 42 horas" explica Pablo García Sardón, médico y cliente de Move On, que, en cuanto un tema polémico como es el de la edad aclara que "el rango de edad que se aconseja abarca desde los 18 años hasta cualquier edad, aunque es cierto que a partir de ciertas edades deberían conocerse bien las enfermedades que padecen sus pacientes, sobre todo las personas que tengan afectaciones reumatológicas o del tejido muscular óseo, y aun así estas personas no están excluidas de este sistema de entrenamiento, debido al trato exclusivo y personal que este sistema proporciona".

Por ello, Miguel cuenta qué alternativas se dan en el centro Move On para poder combinar adecuadamente la electroestimulación, "tenemos entrenamientos convencionales, que son aquellos que no incluyen la electroestimulación, entre los que se encuentran los entrenamientos personales, a los que pueden acudir también familias; y grupales, para un máximo de cinco personas, los cuales son más populares y de mayor accesibilidad. Estas clases de 45 minutos o una hora, incluyen el calentamiento, una sesión de alta intensidad en el que se trabaja todo el cuerpo. Además, impartimos sesiones de TacFit o Tactic fitness, un duro programa de entrenamiento que desarrolla la fuerza, la movilidad del cuerpo y la resistencia mental, para enfrentarse con éxito a todo tipo de desafíos y situaciones de peligro o estrés, y que posteriormente se combina con prasara, un tipo de yoga en el que se crean fuerzas opuestas al estrés mecánico que se ha tenido durante la sesión".

En definitiva, el revolucionario sistema de electroestimulación muscular que tan de moda está, no es ningún invento milagroso que sustituya a la actividad física convencional, pero sí que puede ser un gran complemento que ayude a llegar a nuestras metas de una forma más rápida.