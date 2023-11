CR Palos: Un cuarto de siglo impulsando la sostenibilidad

Un sector líder como el de las berries de Huelva, requiere no solo compromiso empresarial sino también impulsar el desarrollo desde una base de compromiso social posicionándose como un referente en todo aquello que el entorno demanda. Hace 25 años nació la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, por entonces, la palabra sostenibilidad era apenas un esbozo, una marca sin el contenido social que tiene hoy día, pero ya entonces, la entidad de riego empezó a aplicar técnicas y procedimientos entablados en el cuidado del medio ambiente, convencidos de que no hay desarrollo si no es sostenible. Esa impronta que nació hace un cuarto de siglo, prosigue hoy día.

La lucha contra el cambio climático, así como en el desarrollo de proyectos innovadores para mejorar la sostenibilidad y avanzar hacia una economía baja en emisiones es una de las metas que la CR Palos está logrando.

Uno de los logros más destacados de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha sido su firme compromiso con la energía fotovoltaica. Durante los últimos años se han construido tres plantas solares que han tenido un impacto significativo en la mejora de la sostenibilidad y la reducción de la dependencia de la red eléctrica convencional. Estas plantas han sido fundamentales para impulsar el esfuerzo por mitigar el cambio climático y promover la transición hacia fuentes de energía más limpias.

En 2019, se puso en marcha la primera planta fotovoltaica, que abarca una superficie de 9,000 metros cuadrados y cuenta con 1.632 placas solares con una potencia conjunta de 547 kWp.

En 2022, se inauguró la segunda planta fotovoltaica. Esta nueva planta, con una potencia nominal de 986 kwp, cuenta con una superficie de 4.719 metros cuadrados de superficie solar en un terreno de una hectárea y con un total de 1.826 placas solares. La tercera planta fotovoltaica se puso en marcha hace apenas unos meses, representando un paso adicional en la apuesta por las energías renovables.

Las tres plantas han contado con el apoyo sustancial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía que ha subvencionado los tres proyectos al 60% demostrando el apoyo institucional que han tenido estos proyectos tanto por su impacto económico como medioambiental.

Además de estas plantas solares, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera también ha integrado tecnología fotovoltaica en su propia sede, con una potencia máxima de 24 kWp y una producción anual de 15.05 MWh.

No obstante, esta contribución al medio ambiente no se limita solo a la energía. También se han implementado medidas para el ahorro de agua entre los agricultores, un recurso crítico para la zona.

En este sentido se ha adoptado tecnología de Agricultura 4.0, que permite una gestión más sostenible del agua y los fertilizantes. Mediante dispositivos IoT, se recopilan datos en tiempo real sobre el suelo, el cultivo, la meteorología y la red de riego, que se transforman en información útil para una toma de decisiones óptima. Estas recomendaciones personalizadas se envían a los agricultores, lo que les permite optimizar la cantidad de agua y fertilizantes necesarios sin sacrificar el rendimiento de los cultivos. Además, se han desarrollado dispositivos que cuantifican el agua sobrante y realizan análisis de pH, conductividad eléctrica y concentraciones de nitrato y potasio.

Gracias a la implicación de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera y su labor divulgativa, dos tercios de las fincas inscritas en su perímetro de riego se han acogido a este programa de disminución del riego y fertilizantes, lo que ha permitido reducir considerablemente tanto la huella hídrica como la huella de nitrato. Todo este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración con la empresa AgroAir Technology, que ha desarrollado una solución innovadora para la gestión eficiente de los recursos hídricos.

Antes de todo esto, en el año 2012, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera también encabezó un proyecto para la plantación de una pantalla vegetal de 14 kilómetros de extensión y unos 15.000 árboles ubicada en el entorno de la variante Moguer-Mazagón.

La idea además de permitir un gran aporte de oxígeno al medio ambiente era la de separar la actividad industrial de la zona agrícola para mantener visualmente intacto el compromiso de los regantes con el medio ambiente, algo que siempre ha estado presente en una comunidad que el próximo año cumple 25 años.

Desde 2019, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera cuenta además con un sistema de telecontrol del agua capaz de detectar fugas y suministrar las cantidades adecuadas de agua parcela a parcela para evitar dispendios y para ser sumamente eficaces en la gestión de este preciado recurso.

Este sistema de telecontrol permite almacenar en el sistema informático de la comunidad de regantes información sobre consumo, presión, caudal o volumen acumulado consumido en cada parcela, lo que redunda en una gestión eficaz y eficiente del agua de riego.

En resumen, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad, la reducción de emisiones de carbono y la conservación de los recursos naturales a través de la implementación de tecnologías avanzadas y la apuesta por la energía fotovoltaica.

Esta labor en la mitigación del cambio climático y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles es un ejemplo sólido de cómo las comunidades pueden liderar la transición hacia un futuro más limpio y respetuoso con el medio ambiente.