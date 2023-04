La salud mental, una prioridad

Se está hablando mucho, últimamente, sobre la salud mental y, de hecho, se han publicado una gran cantidad de estudios e informes que muestran que la pandemia –cuya sombra sigue siendo alargada–, ha tenido un impacto negativo en la población mundial. Y eso que los efectos a largo plazo todavía no se han manifestado por completo.

"La crisis sanitaria que hemos vivido ha supuesto atravesar una gran incertidumbre para todos", reconoce Maribel Jiménez, psicóloga y terapeuta holística más conocida como Aguamarina. Para ella, "la incertidumbre en el ser humano provoca una sensación muy desagradable de falta de control sobre las situaciones y de miedo a lo desconocido, lo cual aumenta la preocupación y activa nuestro patrón emocional de supervivencia. Y, cuando esta sensación interna se ve continuamente reforzada por la repetición masiva de informaciones relacionadas en los medios de comunicación, esto es un disparador demasiado implacable de síntomas de estrés y ansiedad".

Por otra parte, el distanciamiento y el aislamiento social, las pérdidas y duelos que hemos podido vivir (de personas queridas, de empleos, de oportunidades…) y la dificultad para adaptarnos a restricciones y cambios tan rápidos sin poder tomar decisiones propias, todo ello, "ha creado un caldo de cultivo para que muchos problemas de salud mental comiencen a emerger", reconoce la experta.

"Desde problemas de insomnio, cambios en el estado de ánimo, dificultad de concentración o pérdida de interés en las actividades –que antes se disfrutaban– hasta sentimientos de aislamiento o desconexión, y también trastornos más graves como estrés postraumático, depresión mayor, abuso de sustancias o incluso tentativas de suicidio".

Poner límites

Vinculado con la salud mental se encuentra el trabajo y sus múltiples variantes. En la actualidad se pone el foco en la felicidad en el trabajo o salario emocional... El teletrabajo ha "quemado" a muchos profesionales que, ahora, exigen desconexión digital y tener la sensación de que pueden cumplir objetivos y metas personales.

Precisamente, señala Aguamarina, "uno de los inconvenientes que nos trae el teletrabajo es la falta de separación entre este y la vida personal, lo que puede acabar provocando una sensación de agotamiento y de falta de sentido en la vida”.

Por eso, "es importante establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Esto comienza en el espacio físico (tener un espacio de trabajo exclusivo) y en respetar los horarios de trabajo”.

Además, comenta la experta, "los descansos durante la jornada son vitales para la salud mental y también para mejorar la productividad. Tener pequeños descansos para desconectar y relajarse, haciendo otras actividades que ayuden a aliviar el estrés y aumenten la conexión social, que puede ser algo tan sencillo como salir a caminar diez minutos o hacer una meditación”.

El teletrabajo también puede generar una sensación creciente de soledad y aislamiento, por lo que ayuda mucho el poder conectar a diario con los compañeros y promover todo lo posible los proyectos en equipo que, además, se ha demostrado que mejora el rendimiento, ya que complementa las habilidades de todos, hay más motivación y más creatividad".

Guías y maestros

Maribel Jiménez (Aguamarina) ha escrito un libro (en su tercera edición) que, en línea con lo anterior, aporta consejos y sugerencias para el bienestar mental. La cámara secreta del corazón, explica, "es un juego de exploración interna que comienza en un sala interior donde el lector o lectora deberá elegir entre una de las tres puertas". Desde ahí, a través de todas las decisiones que irá tomando en cada sección, "irá conformando su propio recorrido de evolución de la consciencia. Hay muchas combinaciones y caminos posibles (por eso se puede leer muchas veces), donde puede encontrarse con diferentes guías y maestros que le conectarán con partes internas para que pueda comprenderlas, liberarlas y sanarlas…".

El objetivo final del libro es conseguir llegar a la sala de la automaestría, en la que el lector podrá descubrir por sí mismo cuál es su verdadero propósito de vida. Se trata, sobre todo, "de una experiencia de autoconocimiento transformadora, que está resultando muy sorprendente y adictiva a los lectores".

La obra está diseñada para ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas y comenzar a vivir una vida alineada con su verdadero potencial, pero haciéndolo desde la integración del ser, teniendo en cuenta la mente, pero también la esfera emocional, intuitiva y energética, por ello incluye prácticas como ejercicios de respiración y relajación; ejercicios de escritura terapéutica e indagación personal; visualizaciones guiadas y meditaciones; ejercicios de liberación de emociones reprimidas (de recuerdos o traumas de la infancia); o ejercicios de reprogramación de creencias limitantes.

Salario emocional

Por otra parte, Elena Enríquez de Salamanca, CEO de la consultora de reclutamiento y recursos humanos Touch in Touch, nos advierte las cinco razones que motivan a las personas para cambiar de trabajo (como brújula de nuestra salud mental). Hay varias claves que nos ayudan a entender por qué alguien que tiene trabajo decide que ha llegado el momento de cambiar. La especialista acota que, cuando algo se ha roto en la relación empleado-empresa, hacer una contraoferta pocas veces va a funcionar a medio plazo.

Salario

Sentirse mal retribuido con respecto a compañeros o en relación al mercado es una de las sensaciones más desagradables para un profesional. Provoca un desenganche emocional que se va acrecentando a medida que el profesional lo demanda y no ve respuesta por parte de la empresa. Una vez luchado y no conseguido, la opción es la huida. Es, por tanto, garantía clara de que ese profesional tendrá un ojo puesto permanentemente en lo que otras empresas ofrecen. Y será solo cuestión de tiempo que encuentra fuera lo que dentro no está recibiendo.

Ausencia de flexibilidad

No todo es dinero. El salario económico es un filtro claro pero la flexibilidad es lo que inclina la balanza. El profesional que, hoy en día, no encuentra en su organización opciones para conciliar vida personal y profesional sabe que, sin duda, las podrá encontrar fuera. Un modelo híbrido que combine trabajo presencial y remoto, flexibilidad en la jornada, trabajo por objetivos, beneficios que complementen el fijo y el variable, y cualquier otro aspecto que hagan sentir al profesional un adulto y no un niño de guardería serán críticos para asegurar que el profesional no sea receptivo a las ofertas del mercado

Jefes

Un mal jefe es la variable de mayor impacto. La que, por sí sola, provoca más salidas. La falta de confianza, la falta de transparencia, la falta de reconocimiento o de feedback constructivo provocan que el profesional deje de sentir el proyecto y la empresa como propias. Si un profesional detecta que los lideres de la organización no son leales y honestos con sus clientes saben que difícilmente lo serán con sus trabajadores. Un ambiente hostil, que penalice el error o que no favorezca las aportaciones individuales mina la confianza de los profesionales que buscarán oportunidades para aportar y aprender en otro lugar.

Crecimiento

Un profesional que no tiene opciones de desarrollo o nuevos retos que enfrentar se convierte en un empleado que trabaja en 'modo avión'. Hay que gestionar muy bien las expectativas, así la organización será capaz de diseñar y ofrecer al menos parte del recorrido que asegure que el empleado no busque fuera los retos profesionales que dentro no tiene. Hay profesionales con hambre de crecimiento que no soportan ser esclavos de su eficacia.

Incertidumbre

Cuando se producen cambios sin explicación, cuando hay falta de información, salidas no justificadas, cambios inesperados en los líderes de la organización, vaivenes estructurales o demasiados cambios de foco, el profesional acabará por vivir como incierto su propio rumbo en la empresa. Con el tiempo esto acaba provocando que los valores de la compañía dejen de ser creíbles y que necesite encontrar un entorno que le haga sentir seguro, respaldado y con una meta clara que perseguir.

En definitiva, es todo aquello que provoque que un profesional se sienta traicionado o no sienta cubiertas sus expectativas y afecte, por tanto, a toda su vida. Esta ruptura la provocan las falsas promesas en cuanto a la contratación de más recursos o relacionadas con un entorno y ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Dañan la relación entre empleado y empresa (y afecta a la salud mental) los compromisos que nunca se materializan (y no solo referentes a subidas salariales sino a proyectos que nunca llegan, a oportunidades o variables inalcanzables) o incluso un jefe que tan solo tiene un parecido razonable con la persona que te entrevistó. Todo lo que refleje falta de coherencia percibida entre lo transmitido-prometido y la realidad que viven los empleados, acaba por generar frustración y termina sin duda en una huida –que no salida– más pronto que tarde.