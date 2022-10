“Estamos realizando un trabajo espectacular, porque estás en tu pueblo y porque va a suponer la llegada de riqueza a la comarca en general”.

Por su parte Manuel Gómez Rodríguez (23 años) es de Puebla de Guzmán, tiene un Grado Medio de Excavaciones y Sondeos Mineros y lleva trabajando prácticamente desde el inicio del proyecto IBW en la nave de testificación de Emerita, situada en su mismo pueblo.

Hasta entonces había trabajado como camarero en un bar de su hermano, ubicado en el mismo municipio, y asegura que “esto no tiene nada que ver”. “Estamos realizando un trabajo espectacular –prosigue- porque estás en tu pueblo y porque va a suponer la llegada de riqueza a la comarca en general”.

Por otra parte, afirma que en la nave de testificación se ha formado un equipo humano “fabuloso” y que “trabaja diariamente en un excelente ambiente donde estamos todos muy integrados: jefes, geólogos y ayudantes de geología, como es mi caso”.

Finalmente afirma que su alternativa habría sido seguir trabajando en el bar de su hermano, “con lo que eso supone en cuanto a horas, sacrificio y horarios”, mientras que “esto es una cosa que me gusta, para la que me he formado, bien remunerada y en la que deseo seguir trabajando de cara al futuro”.