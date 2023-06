Hitplant, un referente en la producción de alta calidad

Hitplant, una división de Frutos de Vettonia S.L., se distingue en la producción de una amplia variedad de plantas de alta calidad en gran escala mediante producción in vitro, incluyendo la variedad específica de arándanos. Ubicada en Montijo, Badajoz, su enfoque constante en la excelencia y su propiedad exclusiva de un vivero y laboratorio de producción vegetal acreditado para la producción de plantas orgánicas, le permiten ejercer un control exhaustivo sobre cada paso del proceso de producción.

El equipo técnico de Hitplant, con más de 30 años de experiencia en el sector viverista y 15 años en la micropropagación vegetal, tiene una gran experiencia en la producción de una diversidad de especies de plantas, garantizando la producción de alta calidad libre de patógenos y la certeza total de la variedad. Esta vasta experiencia y conocimiento posibilita a Hitplant ofrecer una gran diversidad de plantas de alta calidad a sus clientes, con la posibilidad de producción de gran volumen en espacios reducidos y programar entregas en fechas exactas. Hitplant cuenta con un extenso vivero de 10.000 m2 y un laboratorio de 300 m2, ambos equipados con tecnología avanzada y diseñados para proporcionar las condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas. Con una capacidad de producción de hasta 500.000 plantas al año, Hitplant es capaz de satisfacer demandas significativas de manera eficiente. El compromiso de Hitplant con la calidad y el desarrollo sostenible la ha posicionado como una referencia en el sector. La empresa se destaca en la producción de plantas de interés especial, y colabora con instituciones de investigación punteras como CICYTEX, IMIDRA, y la Universidad de Córdoba. Hitplant ofrece además servicios complementarios que incluyen asesoramiento en plantación, germinación de semillas, desarrollo de protocolos de micropropagación y saneamiento vegetal.

Las técnicas de micropropagación de vanguardia de Hitplant permiten un aumento en la eficiencia y la calidad de sus plantas. Hitplant lleva a cabo un programa de selección varietal de plantas aromáticas para la extracción de aceites esenciales y su producción in vitro. Además, Hitplant colabora con empresas para la implantación y producción de variedades propias, y tiene la capacidad para satisfacer rápidamente la demanda de sus clientes, proporcionándole una ventaja competitiva en el mercado. Para asegurar la calidad y sanidad vegetal de sus plantas, la empresa sigue las normativas europeas y nacionales, brindando a sus clientes la seguridad de adquirir plantas de la más alta calidad.

QUIYOI: cosmética natural avanzada

Adentrándonos en el sector de la cosmética, Biottonia despliega su innovadora división QIYOI, que tiene como protagonistas a la ciencia y la naturaleza. El sello distintivo de QIYOI se despliega a través de su enfoque único en la creación de fórmulas genuinas, que son simultáneamente eficaces y respetuosas con el medio ambiente y la piel. La carta de presentación de QIYOI radica en la fuente de sus ingredientes naturales: la empresa misma. A través de sus propios cultivos y posteriores procesos de laboratorio, logran destilar las mejores propiedades de la flora, dando vida a innovadoras y eficaces fórmulas.

Actualmente, el escenario cosmético de QIYOI se extiende por diversas líneas de cuidado facial y corporal, ofreciendo soluciones personalizadas para las pieles normales, secas y grasas, incluyendo un cuidado específico para los labios. Además, los cuidados corporales de QIYOI abordan la piel de las manos y los pies. No obstante, la constante evolución de la marca se manifiesta en su reciente incursión en el desarrollo de productos para piel madura. Esta línea se destacará por la incorporación de frutos rojos, conocidos por sus altos niveles de antioxidantes y vitamina C, ingredientes esenciales para un cuidado de la piel óptimo y específico en etapas de madurez.

Los frutos rojos, que serán los protagonistas de esta nueva línea de QIYOI, son conocidos por sus potentes propiedades antioxidantes. Su presencia en las fórmulas cosméticas proporciona una protección esencial contra los radicales libres, las moléculas que aceleran el envejecimiento celular y dan lugar a las primeras arrugas. Además, el alto contenido de vitamina C de estos frutos es un gran aliado para mantener la piel en un estado saludable y de apariencia vibrante. Esta vitamina juega un papel crucial en la estimulación de la producción de colágeno, un componente vital para mantener la piel tersa y elástica, y reducir las primeras líneas de expresión y arrugas.

Para aprovechar al máximo las propiedades de estos frutos, QIYOI los incorpora en diversas formas en sus fórmulas. Estas pueden incluir el aceite del fruto, extractos glicólicos, extractos fluidos o la pulpa del fruto. No obstante, QIYOI prefiere trabajar principalmente con aceites y extractos para desbloquear todo el potencial de cada fruto.

La ventaja competitiva que sitúa a la línea QIYOI en una posición privilegiada en el mercado de los productos cosméticos se encuentra en su capacidad para cultivar sus propios ingredientes y contar con un laboratorio vanguardista que permite la creación de fórmulas únicas. La combinación de ingredientes naturales con otros activos seguros y eficaces como el ácido hialurónico de bajo peso molecular o la niacinamida permite a QIYOI potenciar las propiedades de sus productos, ofreciendo soluciones de cuidado de la piel. El compromiso de QIYOI con la excelencia no termina con la creación de sus productos. La marca lleva a cabo rigurosos tests in vivo e in vitro tanto de los ingredientes como de los productos terminados, garantizando su eficacia mediante la validación en laboratorios especializados independientes.

Mirando hacia el futuro, Biottonia no muestra signos de complacencia. La visión a largo plazo de la compañía implica la expansión y diversificación de su línea de productos cosméticos basados en frutos rojos. Con planes emocionantes en el horizonte, la meta es crear y patentar extractos específicos que combinen varios frutos rojos, dando lugar a una línea completa de cuidado facial, corporal y capilar que tenga los extractos de frutos rojos de QIYOI como ingrediente principal. De este modo, QIYOI se propone abordar las necesidades específicas de cada tipo de piel y cabello, reforzando su compromiso con la salud y belleza de la piel de manera sostenible, y continuando su camino de innovación para brindar a sus clientes una experiencia de cuidado de la piel innovador y eficaz.