El primer ministro holandés: "Tenemos papel higiénico para estar cagando 10 años"

El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha tenido un momento viral que le ha hecho ser tendencia mundial por sus palabras sobre el papel higiénico. El político visitaba este jueves uno de los centros de la cadena de supermercados más grande del país, Albert Heijn, para garantizar que los estantes de alimentación seguirán estando llenos, mientras ironizaba con la existencia de "suficiente papel higiénico para estar cagando diez años".

Sin embargo, y a pesar de registrar un repunte de nuevos casos de contagio por el coronavirus, Rutte no ha anunciado este jueves ninguna medida nueva para frenar la situación, a pesar de la insistencia de los dos partidos de la ultraderecha, que le exigen decretar el aislamiento total de la población.

Asimismo, el primer ministro lamentó que la sociedad haya interpretado que el objetivo final de su estrategia actual contra el coronavirus es buscar la "inmunidad grupal", y aseguró que ésta solo es "un efecto secundario" de la política holandesa, que "más bien" trata de distribuir los picos de contagios durante un periodo de tiempo más largo, "mientras se desarrolla la inmunidad", para evitar saturar los hospitales.

Premier Rutte op bezoek in een Albert Heijn in tijden van corona: 'er is zo veel wc-papier, we kunnen tien jaar poepen!' pic.twitter.com/z9puo3HK3r