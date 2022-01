La vara de alcalde de San Sebastián

Me preguntaba un joven de la Hermandad de Estudiantes si San Sebastián debería llevar la vara de alcalde. Le surgía una curiosidad, a la vez que una duda.

La respuesta es bien clara. Claro que sí, forma parte de los atributos propios de la imagen de nuestro Patrón. Cuestión distinta es que ahora se haya olvidado y se muestre sin la vara de mando. Me alegró que un joven se preocupara por la devoción a San Sebastián, yo también me había preguntado siempre por qué no recuperarla.

Este es el desarrollo histórico:

En la actualidad lleva una banda que cruza desde su hombro derecho, artísticamente bordada por Manuel Ponce y en la que se encuentra el emblema de la Ordem de Sao Sebastiao dita de Flecha de Lisboa, concedida en 2011; muestra también la de la propia Hermandad de Estudiantes. La banda honorífica de alcalde es roja, este color aquí en la imagen del Patrón no evoca el litúrgico de los mártires.

Aunque es cierto que podemos ver que algunos alcaldes aun llevan la banda, como es el caso del de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, estas lucen los colores de su bandera. Lo mismo que la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi. Por citar dos ejemplos. Una banda honorífica que se puede ver que la lleva en diferentes uniformes el Rey de España, Felipe VI, en actos institucionales solemnes.

De la misma manera la antigua imagen de San Sebastián lucía, además de la banda, la vara de alcalde que se sujeta en su mano derecha, bastante alta porque la tenía levantada y la izquierda se encontraba oculta en la espalda. Así que no había otro sitio para mostrarla. Es la vara de alcalde.

El hecho de que son atributos ofrecidos por el Ayuntamiento se puede ver en 1901, cuando se acuerda en sesión de 22 de mayo “la adquisición de un fajín, un árbol y un cordón de seda con destino al paso de San Sebastián”. El fajín se refiere a la banda cruzada del cargo honorífico de alcalde de la ciudad, como se puede ver en antiguas fotos.

Lo mismo que la muestra la imagen de San Sebastián de 1918, con la que se pretendía sustituir a la antigua. De mayor tamaño y con barba hizo que no agradara a la devoción popular y fuera donada a la parroquia de la Redondela, donde se puede ver aún con su banda y su vara de alcalde, en la mano derecha con la que la agarra.

La imagen actual obra de Pérez Comendador, de 1940, también es de mayor tamaño que la primitiva, aun cuando aparece con las manos hacia abajo y tiene las palmas abiertas. No muy a propósito para agarrarla con naturalidad, por lo que la ausencia de la vara debió ser por esto o por un lamentable olvido.

Lo cierto es que San Sebastián portaba siempre estos atributos; como hoy lo continúa llevando otras imágenes patronales de la provincia.

Una vara de mando por su carácter de Patrón nombrado por el consejo y así se mostraba ostentando la mayor distinción, con la máxima autoridad, la de alcalde de la villa en agradecimiento a su intersección divina.

San Sebastián fue tenido desde antiguo como patrono, su ermita está documentada al menos desde la bula de 1516 y con ello la presencia de su imagen, a la que se va a implorar como protector contra las epidemias. En 1608 es el prior de las emitas el que se dirige al Ayuntamiento pidiéndole la reparación de la ermita por estar dicho Cabildo moralmente obligado a ello por tratarse de la casa del Patrón. En esta centuria hay otras referencias a San Sebastián como Patrón.

Ante las dudas a la hora de festejar el día de San Sebastián, el 28 de abril de 1738 queda oficialmente reconocido como Patrón principal, siendo alcaide del castillo Francisco de Thexeada Ossorio, sin menoscabo de que ya fuera elegido siglos antes por la misma villa.

El acuerdo íntegro lo dio a conocer Diego Díaz Hierro, en él se puede leer: “sus mercedes para maior onrra y gloria de Dios, habiendo sobre esto maduramente discurrido varias vezes y ahora de común acuerdo y conformidad, elixieron y votaron por Patrono de esta villa, por sí y en nombre de los vecinos de ella, al Señor San Sevastián, para que se le tenga e guarde como tal Patrono y anualmente, su día se le haga su fiesta por este Cavildo con su misa y sermón”.

Un nuevo reconocimiento al Patrón San Sebastián tiene lugar el 22 de enero de 2005, cuando el alcalde Pedro Rodríguez González le concede la medalla de la ciudad de Huelva.

La Virgen de la Cinta, que no había recibido de manera oficial el título de Patrona de la ciudad de Huelva, aunque históricamente así se le considerase, va a ser nombrada en 1956 alcaldesa perpetua. De esta forma vendrá a tener los atributos que ya ostentaba el Patrón San Sebastián.

Lo que tiene lugar en un momento en el que tras la creación de la Diócesis y la llegada del primer obispo de Huelva, Pedro Cantero, recibirá desde Roma la bula de su patronazgo oficial, en 1963, necesaria para su coronación canónica, cuyos movimientos se habían iniciado sin éxito en los años veinte.

Así recibirá de manos del alcalde Antonio Segovia la medalla de la ciudad y la vara de alcaldesa, que se situará en las manos de un angelote de su paso. En 1992, con ocasión de su coronación canónica, de nuevo recibe la medalla de la ciudad que le impone el alcalde Juan Ceada.

La Virgen luce otra medalla de Huelva en su corona, pero no es propia sino ofrecimiento devoto del alcalde Juan Quintero.

El próximo año, cuando se cumple el 285 aniversario de la proclamación de Patrón, el Ayuntamiento de Huelva debería ofrecerle la vara de alcalde que siempre llevó

Nuestro Padre Jesús del Calvario cuenta desde enero de 2015 con la vara del alcalde de la ciudad Diego Sayago Ramírez, ofrecida por su viuda Pilar Carvajal, madrina de la bendición de esta sagrada imagen, en 1973, cuando Diego Sayago era alcalde de Huelva (1970-1974).

El 12 de febrero de 2016 Pedro Rodríguez González, alcalde de Huelva entre 1995 a 2015, ofreció su vara de mando a Nuestro Padre Jesús Nazareno, la que luce en algunas ocasión a sus pies.

Ambos casos hay que entenderlos como ofrendas devotas de personalidades concretas y no como atributo de alcalde concedido por el Ayuntamiento de la ciudad.

Ahora lo que habría que esperar es que el próximo año, cuando se cumple el 285 aniversario del nombramiento oficial de Patrón de la ciudad de Huelva, se le entregue a San Sebastián la vara de alcalde que siempre lució.