La poda de los naranjos nos deja sin azahar

Al final ya hay fecha

Mucho se ha tardado en dar a conocer la fecha para la celebración del vía crucis de las cofradías, que organiza el Consejo de Hermandades y preside este año la imagen del Señor de la Providencia. Ante las distintas indicaciones que marca la pandemia del coronavirus y sus restricciones, así como el deseo de celebrarlo en la calle, la fecha fijada por el Consejo de Hermandades como organizador del acto es el domingo 14, a las 19:45.

La Expiración

La Hermandad de la Esperanza celebrará la próxima semana el quinario al Cristo de la Expiración suspendido en su fecha habitual por la limitación de espacio en la capilla. Solo queda conocer qué hará la Oración en el Huerto que igualmente lo suspendió en los días fijados.Las indicaciones del Obispado son claras para que se celebren los cultos de regla, mientras ahora los aforos en los templos también han aumentado. Lo que sí está claro es que mejor un quinario en plena Cuaresma que en enero, mes más para San Sebastián y los palmitos.

La poda de los naranjos

No hay una Cuaresma en la que no se tenga que lamentar las terribles podas que se les hacen a los naranjos en la ciudad. Muy triste es ver que cuando va a salir el azahar llega la motosierra y los deja casi sin ramas. Una muestra es lo que han hecho en los de algunas calles de Pérez Cubillas. Hay que decir que aun cuando no salgan los pasos a la calle, a la gente le gustar oler a azahar. Una pena, como cada año.

El manto de la Amargura

Magnífica acogida está teniendo el manto para María Santísima de la Amargura. Durante toda esta semana son numerosas las personas que se están acercando hasta el salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva para ver el trabajo realizado por el taller de Jesús Rosado, que sigue el diseño de Rafael de Rueda. Así que recomendamos la visita, hoy es el último día, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Felicidades a la junta de gobierno.