La Virgen del Prado ya cuenta con el proyecto de su palio

La Asociación Parroquial Nuestra Señora del Prado en su Dolor presentó el proyecto del palio para su imagen titular, con la presencia del alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz. El diseño está realizado por Álvaro Abril y el programa iconográfico es obra de Francisco Javier González. El sueño de unos niños que empezaron a sacar un paso por el barrio del Higueral toma forma con el avance de los años.

La imagen de la Virgen del Prado llegó en el 2009 y ahora ya está encima de la mesa el proyecto del palio en una Asociación Parroquial que ya llega a los 280 hermanos y que continúa creciendo. “Ahora se da el primer paso y ya poquito a poco ir haciendo cada año una cosa”, explicó a Huelva Información el vicepresidente, Alejandro Barroso. Este próximo Viernes de Dolores se estrenará la peana de la Virgen y pronto se realizarán las jarras del paso ya que la Asociación Parroquial cuenta ahora con unas cedidas por la Hermandad del Descendimiento. Eso sí, la peana será un estreno de este año pero que estará en primera fase y para el año que viene estará terminada del todo. “Este año viene prácticamente completa, excepto la sobrepena” y unos detalles en las esquinas. La peana se ha realizado en Sevilla en el Taller de Orfebrería Andaluza de Manuel de los Ríos, expuso Barroso.

El diseño del palio se ha realizado “en consonancia con la Virgen”. La imagen es “muy fina, no es muy grande y no admite todo” por lo que el paso de palio es “una cosa fina, elegante, original, que aporta algo nuevo pero siempre dentro de los cánones” del paso de palio. Otra de las características del diseño es que el paso no tiene maniguetas “haciendo un poco referencia que los pasos de Huelva antiguamente no tenían”.

Según informó la propia Asociación Parroquial las referencias estéticas que aparecen en diseño del palio tienen mucho que ver con Huelva. Guirnaldas teatrales del Gran Teatro de Huelva, modillones del antiguo Círculo Mercantil, remates a la manera de los de la fachada de la antigua Estación de Zafra, o coronamientos curvos de la fachada del antiguo conservatorio.

Por otro lado, el paso de palio contará en sus distintas piezas o elementos, a modo ornamental, “con hojas del árbol de la higuera”, en alusión al barrio de El Higueral. En los respiraderos aparecerán vírgenes que han tenido presencia en la gesta descubridora en la provincia: Nuestra Señora de la Cinta, la Virgen de los Milagros de Palos, la Reina de los Ángeles, patrona de Alájar, entre otras. Alejandro Barroso aseguró que esto es un proyecto “sin fecha”. A corto plazo llegará la peana y las jarras. “Según la colaboración de la gente avanzará más rápido o lento”.