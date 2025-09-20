Más de once horas de Magna Mariana para disfrutar en las calles de Huelva

La Virgen de los Milagros, este jueves, a su llegada a la iglesia de la Concepción.

Más de once horas de Magna Mariana aguardan este sábado en Huelva. El acontecimiento más esperado contempla la salida desde diez templos de la capital de las 24 imágenes participantes en la gran procesión. Su recorrido por la ciudad hasta el Recorrido Oficial, establecido a lo largo de la Plaza de las Monjas y la Gran Vía, dejará momentos irrepetibles, que se prolongarán en el regreso posterior a sus templos, dando oportunidad al público de seguir en diferentes puntos un momento histórico.

Carrera Oficial de la Magna Mariana / Dpto. Infografía. Fuente: Diócesis de Huelva

Imágenes y horarios de paso por la carrera oficial / Dpto. Infografía. Fuente: Diócesis de Huelva

La primera que saldrá a la calle es Nuestra Señora de los Dolores, de la Hermandad del Perdón, que tiene ante sí el recorrido más largo de todos los previstos, desde Santa Teresa de Jesús, en La Orden. A las 15:00 tiene programada su salida y aún tendrá casi cuatro horas por delante antes de llegar al comienzo del recorrido oficial, en la Plaza de las Monjas, donde debe entrar a las 18:50.

Pero la primera en llegar a ese punto será Nuestra Señora de la Paz, de la Hermandad de los Mutilados, que partirá de la Parroquia de San Sebastián a las 15:45 y abordará la carrera oficial a las 18:45.

El paso de las hermandades por este trayecto tiene prevista una cadencia de cinco minutos, y un tiempo de paso para completarlo de 65 minutos. Ese recorrido incluirá una parada en la Plaza de la Constitución, ante el Ayuntamiento, donde se ubicará el palco presidencial, que encabezará el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y se realizará un rezo con cada una de las 24 imágenes que participan en la procesión magna jubilar.

María Auxiliadora Coronada, de La Palma del Condado, será la primera de las vírgenes coronadas llegadas de la provincia que salga en procesión este sábado, a las 17:55, desde la Iglesia del Cristo de la Misericordia. En su caso, la recogida se hará en la Catedral de La Merced, donde se espera que entre a las 23:55.

También ofrecerá dos recorridos diferenciados Nuestra Señora de la Salud, en una de las salidas populares más esperadas, por lo inédito de su procesión bajo palio. La barriada de Pérez Cubillas vivirá con intensidad este momento con una especial atención al regreso a su templo, después de ver cómo arranca la jornada excepcionalmente desde la Ermita de la Soledad.

Desde La Soledad, además de la Salud, también harán su salida María Santísima en su Soledad, y Nuestra Señora de las Angustias, ambas de Ayamonte.

Salidas de San Pedro y la Concepción

Los templos que más imágenes acogen para su salida son los de San Pedro y La Concepción, con cinco cada uno de ellos. De la parroquia mayor harán su salida María Santísima del Refugio, a las 18:05; Nuestra Señora del Valle Coronada, de La Palma del Condado, a las 18:30; Nuestra Señora de los Remedios Coronada, de Villarrasa, a las 18:55; la Reina de los Ángeles, de Alájar, a las 19:10; y la Virgen de la Cinta, a las 19:35, que será la última en salir a la calle, encargada de cerrar la procesión magna en el Recorrido Oficial de la Gran Vía.

En la Concepción abrirá la jornada María Santísima de la Amargura Coronada, de la Hermandad del Nazareno, a las 17:15. Posteriormente, a las 18:05, Nuestra Madre y Señora de los Dolores Coronada, de la Vera+Cruz y Oración en el Huerto; la Virgen del Socorro, de Rociana, a las 18:40; Nuestra Señora de los Milagros, de Palos, a las 19:10; y la Virgen de la Peña, de Puebla de Guzmán.

Desde la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, además de la Virgen de la Victoria, a las 16:15, saldrán María Santísima del Rosario, de la Cena, a las 15:50; y la Virgen de Montemayor, de Moguer, a las 17:30.

La catedral de La Merced será punto de partida para María Santísima de los Dolores, de la Hermandad de Los Judíos, a las 16:50; y Nuestra Señora de la Estrella Coronada, de Chucena, a las 17:30.

La Virgen de la Esperanza saldrá a las 18:45 de la propia iglesia de la Esperanza, de donde también partirá Nuestra Señora del Mayor Dolor, de Aracena, a las 17:35.

La cita en la Capilla del Calvario es para los fieles de la Virgen de la Bella, que verán a la Patrona de Lepe salir a las 19:00, cuando se repetirán momentos de emoción como los de este jueves, durante su llegada a la capital.

Son 11 horas y media, seguramente alguna más, que se ofrecen a los onubenses para disfrutar de un momento para la historia de la devoción mariana.