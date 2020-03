Reconocimiento a Rafael Mora

Rafael Mora, jefe de la Policía Local de Huelva, recibió el reconocimiento como cofrade de Huelva y su implicación personal para hacer posible que un año más la Legión Española acompañe al Cristo de la Vera Cruz, en un año tan especial como el del centenario de este cuerpo. El hermano mayor, José Carlos García Castillo, le ofreció un cuadro con la imagen del Cristo de la Vera Cruz escoltado por la Legión. Momento que aprovechó el párroco de la Concepción para proceder a su bendición. Así que como se ve en la fotografía, todos bendecidos.

El coronavirus

Lo que ya va siendo el primer tema de tertulia cofrade es el dichoso coronavirus. Están bien todas las medidas que se tomen para evitar contagio, pero siempre dentro de un orden. Hay reacciones para todos los gustos, quien siguió ayer los besapiés como siempre, quienes pusieron un ramo de flores delante de los pies para que nadie se acercara y quienes simplemente dijeron a los fieles que solo una reverencia ante la imagen. Lo cierto es que estas medidas se deberían tomar siempre, así se evita no solo el contagio de enfermedades, sino que se consigue la buena conservación de las imágenes. Hay quienes en esta histeria colectiva ya está pensando en suspender la Semana Santa, vamos, vamos... Para esto también hay dosis de humor, quienes dicen que a los nazarenos no le hace falta mascarillas que para eso está el morrión. Bueno, bueno,... y qué hacer con el pescaito frito y comidas compartidas, los platos de jamón y gambas a donde atacan cientos de manos a la vez... Cordura, por favor.

La ministra y el IVA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se ha manifestado en la cuestión del IVA sin esperar a reunirse ni con los consejos de hermandades ni con la Junta de Andalucía. Ha dicho que el IVA hay que pagarlo, que es un impuesto para todo el mundo, que no se lo pueden saltar las cofradías y que de reducido, nada de nada. Para la ministra parece que se ha olvidado que hasta ahora no se ha pagado el IVA, que las cofradías ganaron todos los recursos presentados. Ni tampoco que la única actividad que realizan las cofradías es la de la obra social. Los consejos no se han asustado con sus palabras, dicen que siguen en la pelea y que, además, aseguran van a ganar.

Los artesanos se pronuncian

Con todo este revuelo del IVA a las hermandades, el gremio de artesanos que se dedica a realizar trabajos para las hermandades se montan en el carro de las reivindicaciones y aseguran que ellos tienen también el derecho de la reducción del IVA al 10%.