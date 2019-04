Oficialidad con el Santo Entierro

Es muy difícil de entender un Viernes Santo sin la presencia del Santo Entierro por lo que significa no solo para esta jornada, sino también para toda la Semana Santa de la ciudad. Santo Entierro no tenía tomada la decisión de su salida por la mañana. Se sabía que la espléndida mañana de sol tenía que tornar en nublado y posibles lluvias, lo que acabó por confirmarse. De ahí que las lógicas dudas surgieran en los responsables de la cofradía. Según el programa oficial, su salida estaba prevista para las 19:30. Fueron no obstante precavidos en pedir la hora de moratoria, ya que lo hicieron antes de las 18:00 cuando aún caía una ligera lluvia sobre la capital.

Mientras tanto, las inmediaciones de La Soledad iban llenándose de los que forman parte del cortejo, con características únicas en toda la Semana Santa de la ciudad. Toda esta zona de Huelva presenta un aspecto singular durante Viernes Santo, ya que desde La Soledad se ve cómo el Descendimiento sale y eso pudo verse otra vez este año. Estaba la cofradía de San Pedro saliendo de la parroquia mayor cuando todo parecía indicar que Santo Entierro saldría.

En primer lugar, se contaba con un cielo cada vez más despejado que había dejado salir el sol. En segundo lugar, la actividad que se palpaba en todo el entorno hablaba de que sí habría procesión. El hermano mayor, Javier Mesa, así lo confirmó algo antes de las 20:00 añadiendo que la cofradía realizaría su recorrido oficial y habitual. Las previsiones, por lo tanto, eran óptimas y así se plasmaron.

El cortejo estaba perfectamente dispuesto cuando a las 20:30, es decir, una hora después del programa oficial, se abrieron las puertas de la ermita por la Plaza Virgen de las Angustias tal y como lo vienen haciendo los últimos años. Por su carácter de oficial, el cortejo es excepcional en Huelva. Éste iba abierto, como es lógico, por la cruz de guía, nazarenos y el paso de la Virgen de las Angustias que tras salir de la ermita, hubo de hacer una parada para elevar su cruz y dar todo su esplendor al paso.

Tras Las Angustias siguió la representación de la Huelva cofrade e institucional. En el primero de los casos, se contó con la presencia de la mayor parte de las hermandades de la Semana Santa onubenses que desfilaron con sus correspondientes hábitos de nazarenos. Tras ellos, miembros de la gestora de la Hermandad de la Cinta y del Consejo de Hermandades y Cofradías.

En el ámbito de la Huelva institucional, se contó con las autoridades militares y Fuerzas de Seguridad del Estado de la provincia a las que les siguieron la representación de la Universidad de Huelva, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón y la de la Autoridad Portuaria, Pilar Miranda.

Seguidamente, los representantes de las instituciones políticas como la Diputación que estuvo encabezada por su vicepresidente, José Fernández, al que le siguieron varios de los miembros de la Corporación local. Dentro del ámbito de los concejales, hubo presencia del PP, PSOE y el concejal adscrito. Tras ellos, el alcalde Gabriel Cruz, con maceros. Posteriormente salió la urna del Señor Yacente, el único paso portado por costaleras de la capital. Tras él, el cuerpo de nazarenos del Santo Entierro y el palio de la Soledad de María cerrando el cortejo el obispo de la Diócesis, José Vilaplana.

Los tres pasos de la cofradía han de atravesar, nada más salir del templo, el obstáculo físico más complicado de todo su recorrido como es el Callejón del Santo Entierro, que añade belleza al itinerario.

La cofradía alcanzó la Placeta por José Nogales antes de las 22:10. De manera casi efímera, tuvo que esperar que Descendimiento concluyera su paso por tan céntrico enclave para que Santo Entierro recibiera permiso para entrar en la Carrera Oficial. Fue el momento en el que se incorporaron al cortejo el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González y el pregonero de este año, Manuel Jesús Rodríguez.

La jornada por lo tanto, fue completa para esta hermandad que pese a la preocupación que la situación meteorológica podía provocar, llevó a cabo todo el programa previsto para esta jornada. Uno de ellos fue el de la celebración de las primeras levantás que tuvieron lugar justo antes de la salida de cada paso. En el caso de Las Angustias, el honor le correspondió a Daniel Zamora, responsable de Meteohuelva y colaborador de este periódico. Respecto al Señor Yacente, la primera levantá la realizó el decano del Colegio de Abogados, Fernando Vergel, mientras que la correspondiente al palio la llevó a cabo Fernando García de Soto, que en estos momentos es el hermano más veterano del Santo Entierro.