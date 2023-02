El Obispado de Huelva se muestra satisfecho con la "buena acogida" del decreto que regula las procesiones extraordinarias

La llegada de la Cuaresma trae consigo el inevitable regreso de muchas de las tradiciones ligadas a la Semana Santa. Esta cuenta atrás para la llegada de la primavera y de la semana más especial del año para los cofrades, también trajo consigo el comienzo de la tertulia cofrade de 'Huelva Información', El Aguaó, que regresó con la presencia de grandes invitados y colaboradores para hablar sobre la actualidad cofrade de la capital onubense. La conversación tuvo lugar, de nuevo, en el establecimiento Gilda, que ofrece un ambiente histórico y mágico en pleno corazón de la ciudad de Huelva, concretamente en el número 8 de la calle Rico.

Huelva Información arrancó así la décima edición de la Tertulia Cofrade El Aguaó, que, con carácter semanal, ofrecerá a los lectores lo más destacado de estas conversaciones a lo largo de la Cuaresma. La primera cita reunió al delegado de Hermandades del Obispado, Andrés Vázquez; al miembro de la Delegación de Hermandades y pregonero de la Semana Santa de Huelva de 2022, Jesús Flichi; al hermano mayor de Estudiantes, Pablo Marchena y a la secretaria de la Cofradía del Martes Santo Rocío Díaz; la colaboradora del Pórtico de Semana Santa, Carmen Córdoba; al director de este periódico, Javier Ronchel; así como al periodista Eduardo J. Sugrañes, quien ejerció de coordinador y moderador de la tertulia. Un plantel de lujo para dar comienzo a estos encuentros cuaresmales que se han convertido ya en un referente de la Huelva Cofrade.

El encuentro dio comienzo con las palabras de Javier Ronchel, quien tras dar la bienvenida a los asistentes y agradecerles su presencia, quiso destacar la relevancia de una tertulia que ya es "señera" en la ciudad, en un "año muy especial" para 'Huelva Información', que celebra su 40 aniversario en este 2023. Tras las palabras de Ronchel, tomó las riendas del encuentro Eduardo Sugrañes, quien agradeció la asistencia a todos e introdujo el tema central de la tertulia, el nuevo decreto de hermandades emitido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, preguntando al delegado de Hermandades y Cofradías por la acogida que había tenido el mismo en la Huelva Cofrade. A este respecto, D. Andrés Vázquez expresó la "necesidad" de adecuar y actualizar todo lo relativo a las procesiones extraordinarias, que habían sufrido una auténtica "revolución tras la pandemia", alcanzando un "volumen desmesurado", haciendo que "lo ordinario se convirtiese en extraordinario". Tras esta explicación sobre el por qué de este decreto, expresaba que había sido "bien acogido por los cofrades que entienden el sentido de la religiosidad popular", así como por las personas "que llevan una vida parroquial distinta a la cofrade".

Esta postura sobre la necesidad de regular las salidas extraordinarias fue compartida por todos los asistentes a la tertulia. Pablo Marchena, hermano mayor de los Estudiantes, expresaba que a los cofrades "nos gustan los pasos en la calle, pero había que poner pie en pared". Sobre la proliferación de salidas extraordinarias en los últimos años, aclaró Jesús Flichi que también estaba influenciado por la idiosincrasia de la Semana Santa onubense, en la que las "fechas fundacionales de muchas de las Cofradías están muy cercanas", mostrándose convencido de que "habrá un momento en el que pare". Carmen Córdoba también se sumaba a esta postura, explicando que "había que normalizar, pero no podía continuar así".

Aprovechó también la ocasión el conductor del acto, Eduardo Sugrañes, para preguntar a D. Andrés Vázquez por el impacto que la realización de estas procesiones fuera del tiempo de la Semana Santa tienen sobre otros sectores, unos actos que también suponen hacer "Iglesia en la calle", algo a lo que Vázquez respondió explicando que "sacar una imagen por sacarla no tiene sentido", ya que el fin último de estas debe ser "la evangelización", explicando que "para la Iglesia no implica la promoción de otros sectores".

De igual manera, Sugrañes no quiso desaprovechar la presencia de miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Los Estudiantes para preguntar sobre la cercanía del LXXV aniversario fundacional de la corporación, que se celebrará el próximo 2024. Sobre este tema, la secretaria de la Hermandad, Rocío Díaz, explicaba que "aún no se ha preparado nada", trabajan sobre "muchas ideas pero aún se está concretando". "La idea es que el eje central se la fecha fundacional, que es el 21 de marzo". Preguntados también por la posibilidad de realizar alguna salida extraordinaria, se explicaba que en este caso sí estaría contemplada por el Decreto del Obispado onubense, que establece que "solo se pueden solicitar salidas procesionales por el aniversario de la erección canónica de la hermandad", siempre en múltiplos de veinticinco.

Continuaba Rocío Díaz explicando que es "tiempo de trabajar y de ilusionar", pretendiendo que los hermanos se sumen y participen, creando una "ilusión común" y que la hermandad en conjunto celebre esta efeméride. Un sentimiento que también es compartido por el Hermano Mayor de la Corporación, Pablo Marchena, quien se sumaba a las palabras de Díaz explicando el deseo de la Hermandad es "que todos los hermanos participen y tengan su sitio". Al respecto de estas declaraciones, Carmen Córdoba, también hermana de los Estudiantes, expresaba que, en su opinión, la hermandad "hay que vivirla siempre, no solo porque sea un LXXV aniversario", recalcando la importancia de no olvidar que "la Hermandad se mantiene gracias al trabajo que han venido realizando durante muchos años", opinión compartida por Eduardo Sugrañes, quien además aporto que, en su opinión, la celebración de una efeméride como esta debe ser un "revulsivo" para la corporación.

Creación de nuevas Hermandades

Retomaba Eduardo Sugrañes centrando el tema sobre otros apartados del Decreto del Obispado, como las normas para la creación de nuevas hermandades en la provincia onubense, preguntándole a D. Andrés Vázquez sobre los casos actuales en Huelva. En este sentido, el delegado de hermandades y cofradías explicaba que habían establecido varias "claves", como que la nueva entidad "no puede surgir de la escisión de hermandades ya existentes", explicando que desde el obispado creen que "no es bueno para la Iglesia ni para las cofradías". Otro de los requisitos marcados para la creación de una nueva hermandad es que debe estar avalado por una importante masa social. "¿Qué grupo de personas están dispuestas a profundizar en esta devoción?", preguntaba Vázquez, quien continuaba explicando que es necesario que las personas que busquen este fin deben estar "dentro de la vida parroquial", garantizando la existencia de "unos buenos cimientos" sobre los que construir una nueva corporación, así como un "proceso de formación". Rocío Díaz expresaba su acuerdo con el párroco, explicando que "de ahí vienen la mayoría de los problemas, de la falta de formación", opinión compartida también por Carmen Córdoba, quien explicaba que para fundar una nueva hermandad, además de "devoción", es necesario contar con unos buenos cimientos para no "construir sobre barro".

El pregonero del pasado año, Jesús Flichi, expresaba que, en su opinión, "no tiene sentido" formar nuevas corporaciones en Huelva, viendo el panorama actual de muchas de las hermandades existentes, con cortejos de nazarenos en merma. Esta opinión era compartida por D. Andrés Vázquez, quien también quiso hacer hincapié sobre la dificultad de crear juntas de gobierno en las hermandades existentes.

Coronaciones canónicas

Otro de los asuntos tratados en la primera tertulia de la cuaresma fue el de la concesión de coronaciones canónicas. El tema fue introducido, de nuevo, por el moderador del encuentro, Eduardo J. Sugrañes, quien expresaba "la dificultad de medir en algunas ocasiones" alguno de los requisitos marcados por el decreto, por lo que, en su opinión, invita más a la concesión de esta distinción a las patronas que a otro tipo de imágenes. Esta opinión era compartida por D. Andrés, quien aprovechó para explicar que las patronas "reúnen en torno a una devoción dentro de los pueblos", por lo que, quizás, es más fácil medir la importancia de una devoción para una comunidad, aclarando que, pese a estar más dirigido a la coronación de patronas, no quita que puedan ser otro tipo de imágenes las reconocidas con esta condecoración eclesiástica. Los aniversarios de las coronaciones canónicas también podrán ser celebrados con la realización de procesiones extraordinarias, ya que ha sido una de las "claves" sobre las que se ha basado la realización del decreto mencionado, siempre que se realicen en múltiplos de veinticinco.

Celebración del Año Jubilar en 2025

El último de los temas tratados en la tertulia fue la celebración del Jubileo de 2025. También quiso aprovechar Sugrañes para preguntar a D. Andrés Vázquez sobre la celebración del 75 aniversario de la fundación de la Diócesis de Huelva, previsto para el año 2028, a lo que Vázquez respondió que "no se ha gestado nada", explicando que lo único que se ha propuesto es "la celebración del año Jubilar de 2025", para el que se ha "constituido una comisión", pero explicaba que aún "todo está en el aire". "Se habló de hacer una manifestación pública de fe", pero, de momento, tan sólo hay una lluvia de ideas, continuaba el delegado de Hermandades. Continuaba el tema Javier Ronchel, expresando la oportunidad que supone una celebración de una efeméride como esta para que "ese acontecimiento sirva para que la gente pueda mirar a la Iglesia". Vázquez también quiso explicar que el deseo del Obispado es que la celebración suponga "un revulsivo en el interior de la Iglesia", con la pretensión de que alcance a todos los estamentos de la sociedad "niños, jóvenes, mayores, hermandades...", con el fin de contar con la "aportación de toda la comunidad".